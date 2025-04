Xây dựng mạng lưới thông tin y tế tin cậy cho cộng đồng trên TikTok

#TikTokForHealth có sự đồng hành của các chuyên gia uy tín ở nhiều lĩnh vực y tế, bao gồm đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Trung tâm Tiêm chủng VNVC.

Ngày 19/4, Tổng hội Y học Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế), nền tảng TikTok cùng Hệ sinh thái BVĐK Tâm Anh, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm cùng nhau xây dựng mạng lưới thông tin y tế chuẩn khoa học, đáng tin cậy và dễ tiếp cận vì sức khỏe cộng đồng thông qua các video ngắn được đăng tải trên nền tảng TikTok dưới hashtag #TikTokForHealth.

Theo thỏa thuận hợp tác, các đơn vị sẽ đóng góp các năng lực của mình cùng xây dựng mạng lưới chuyên gia y tế uy tín để chia sẻ những kiến thức y khoa chính thống, chuẩn khoa học, hướng tới mục tiêu tạo lập một hệ sinh thái nội dung y tế chính thống, đa dạng và thiết thực trên nền tảng TikTok.

#TikTokForHealth sẽ có sự tham gia đồng hành của các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành ở nhiều lĩnh vực y tế, khám, chữa bệnh, trọng tâm là hàng nghìn chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế của Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC. Đây là lực lượng chuyên gia y tế uy tín ở các lĩnh vực, đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng mạng lưới nội dung y khoa chính thống, chuẩn mực trên TikTok.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC, chia sẻ: “Một bác sĩ ngồi ở phòng khám có thể thăm khám khoảng vài chục bệnh nhân mỗi ngày, nhưng ở kỷ nguyên truyền thông đa phương tiện, với một thông điệp đúng chúng ta sẽ giúp được hàng triệu người dân. Điều đáng nói hơn trong số đó, người được hưởng lợi có thể là đồng bào ở vùng sâu vùng xa, nơi rất khó tiếp cận với các y bác sĩ giỏi. Mạng lưới thông tin chính thống còn giúp những giá trị tốt đẹp của ngành y được lan tỏa rộng hơn. Nhờ vậy, người dân ngay cả ở vùng sâu, vùng xa không chỉ được nâng cao kiến thức bằng việc tiếp nhận thông tin y tế chính xác mà còn được hưởng lợi ngay lập tức bằng việc áp dụng để nâng cao sức khỏe”.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam, hỗ trợ người dân phát triển kỹ năng sống an toàn trong một xã hội thay đổi liên tục là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội trụ cột của TikTok. “Chúng ta phải được an toàn trên không gian mạng, cần chống lừa đảo trực tuyến, cần có kỹ năng phân biệt tin giả, tin sai sự thật. Trong đó, y tế là trụ cột mà người dân cần biết tự bảo vệ mình trước các thông tin sai lệch. Nền tảng TikTok sẽ đồng hành và đảm bảo các video, buổi phát livestream sẽ tiếp cận hàng triệu, hàng chục triệu người xem để các thông tin y tế thiết thực chính thống do đội ngũ bác sĩ, chuyên gia dày công xây dựng, lan tỏa rộng rãi”, ông Thanh khẳng định.

TTND.PGS.TS.BS Trần Duy Anh, Giám đốc khối Nội, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, chia sẻ: “Với đội ngũ hơn 20.000 bác sĩ, nhân viên y tế cùng hàng trăm chuyên gia đầu ngành ở nhiều lĩnh vực, chúng tôi sẵn sàng đóng góp cho kho tàng kiến thức, thông tin khoa học, hữu ích cho cộng đồng người dùng TikTok”.

Trong năm nay, Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC sẽ triển khai chuỗi chương trình “Mega tư vấn sức khỏe” tập trung vào các chủ đề được đông đảo cộng đồng như phòng ngừa, phát hiện sớm các bệnh ung thư, các dịch bệnh truyền nhiễm, các vấn đề dinh dưỡng, vận động, tiêm chủng vaccine… Qua đó, chiến dịch khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là người trẻ, xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao nhận thức về sức khỏe và chia sẻ những thông tin y tế chính thống, khoa học, hữu ích.

Cùng với việc xây dựng nội dung y tế chuẩn khoa học trên TikTok, Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC còn đồng hành cùng Tổng hội Y học Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng sẽ cùng thực hiện các chương trình vì cộng đồng, vì người bệnh như khám sàng lọc miễn phí, tiêm chủng cộng đồng, hỗ trợ bệnh nhân ung thư khó khăn.