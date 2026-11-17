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Xavi cùng tuyển Hà Lan vừa thua đậm Đức. Ảnh: Reuters.
Thất bại tại sân vận động Olympic là trận thua có cách biệt lớn nhất trong toàn bộ sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp của Xavi, tính ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Đồng thời, kết quả này cũng đánh dấu trận thua nặng nề nhất của đội tuyển Hà Lan kể từ thập niên 1930.
Bất chấp thất bại cách biệt, Hà Lan vẫn giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết Nations League với vị trí nhì bảng B. "Cơn lốc màu da cam" bằng điểm với đội đứng thứ ba Hy Lạp (11), tuy nhiên thầy trò Xavi vượt trội ở hiệu số bàn thắng bại.
Môn thể thao yêu thích của cố Giáo hoàng Francis
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.