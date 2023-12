Xác minh tàu cổ trồi lên bờ biển Hội An

Khung tàu gỗ bất ngờ trồi lên gần bờ biển ở thành phố Hội An khiến nhiều người hoài nghi liệu có phải tàu cổ.

Chiều 26/12, trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Phú Ngọc – Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An (TP. Hội An, Quảng Nam) cho hay, đơn vị đã cử người xuống hiện trường nơi người dân phát hiện chiếc tàu gỗ lạ nổi lên tại phường Cẩm An, Hội An.

Phần khung chiếc tàu trồi lên gần bờ biển.

“Ngay khi nhận thông tin chiều nay chúng tôi đã xuống hiện trường nơi chiếc tàu được phát hiện, tuy nhiên nước lớn quá khó tiếp cận. Chiếc tàu có giá trị và tuổi cũng khá xưa, ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp cận để tìm hiểu thông tin” – ông Ngọc nói.

Rạng sáng cùng ngày, người dân địa phương bất ngờ phát hiện phần khung con tàu gỗ giống như tàu cổ nổi dần lên dưới lớp cát thuộc bờ biển phường Cẩm An.

Lực lượng được cử đến bảo vệ hiện trường và tìm hiểu thông tin về con tàu.

Vị trí phát hiện tàu nằm gần bờ biển Tân Thành, phường Cẩm An, cách UBND phường khoảng 400 mét. Theo người dân, chiếc tàu ước lượng dài khoảng 15 mét, rộng khoảng 3 mét. Phần khung gỗ ôm quanh thân nổi lên mặt cát tạo hình bao quanh thân tàu, trông rất giống chiếc tàu cổ khiến nhiều người xôn xao. Nhiều người tò mò đặt câu hỏi tại sao xác tàu lại nằm tại nơi vốn cách mép nước biển hàng nửa cây số và rất sâu dưới cồn cát?

Ngay khi nhận tin báo, chính quyền đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường nơi phát hiện chiếc tàu. Lãnh đạo thành phố Hội An yêu cầu Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hoá Hội An xuống hiện trường để tìm hiểu thu thập thông tin, lập hồ sơ lý lịch.