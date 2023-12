Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023 bàn rất nhiều nội dung quan trọng, trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngày 20/12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023.

Cùng dự hội nghị quan trọng này có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía Đảng uỷ Công an Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, thủ trưởng một số Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ...

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, động viên các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2023, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023 để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền gồm: Báo cáo công tác Đảng của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cho ý kiến về các nội dung chính của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 và báo cáo các công việc của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương chỉ đạo thực hiện trong Quý 4/2023.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị lần này bàn rất nhiều nội dung quan trọng, đánh giá kết quả kiểm điểm toàn diện lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vì vậy, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, cho ý kiến đóng góp về dự thảo các tài liệu để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện và thống nhất tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng thông tin thêm, về công tác chuẩn bị hội nghị, Đảng ủy Công an Trung ương đã thực hiện theo đúng tinh thần mà đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mong muốn, chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương cuối năm 2022 là "kết quả năm sau phải tốt hơn năm trước", nên tinh thần hội nghị sẽ báo cáo những vấn đề nổi bật, tập trung mà kết quả năm nay tốt hơn năm ngoái để các đại biểu theo dõi, đánh giá.

Toàn cảnh hội nghị.

Sau phát biểu khai mạc của Bộ trưởng, thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương trình bày tóm tắt các nội dung dự thảo báo cáo, nghị quyết công tác của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.