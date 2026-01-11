Xác minh clip 2 thanh niên giằng co với CSGT

Cơ quan chức năng đang xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh 2 thanh niên có hành vi giằng co với lực lượng CSGT khi bị yêu cầu dừng xe tại giao lộ Bàu Cát - Trần Mai Ninh (phường Bảy Hiền, TP.HCM).

CSGT rút súng nhưng các đối tượng vẫn chống đối.

Theo nội dung clip, dù được CSGT ra hiệu lệnh dừng lại, 2 thanh niên vẫn cố tình bỏ đi. Một người đã ôm, giữ CSGT để người còn lại lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, một CSGT khác điều khiển môtô chuyên dụng truy đuổi, ngăn chặn thanh niên điều khiển xe máy.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực xảy ra vụ việc thuộc địa bàn phụ trách của Đội CSGT Bàn Cờ (Phòng CSGT Công an TP.HCM).

Hiện lực lượng chức năng xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định.