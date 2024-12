Xác định 'thủ phạm' gây mùi hôi ở TP Đồng Xoài

Ngày 1/12, ông Võ Văn Dinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước, thông tin đã xác định được "thủ phạm" gây mùi hôi phát sinh trên địa bàn thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) thời gian qua.

Theo kết quả rà soát liên quan việc kiến nghị của người dân trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, đến ngày 27/11, Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị chức năng của thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú kiểm tra 3 cơ sở trên địa bàn xã Thuận Phú và xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.

Qua kiểm tra Nhà máy cán sấy mủ cao su Thuận Lợi (xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) phát hiện có mùi hôi đặc trưng từ quá trình sản xuất mủ ly tâm và mủ skim.

Trên cơ sở đó, ghi nhận mùi hôi phát sinh trên địa bàn thành phố Đồng Xoài và xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú thời gian qua bắt nguồn từ Nhà máy này.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn cao su Thuận Lợi dừng ngay hoạt động đối với dây chuyền chế biến mủ skim; rà soát các công trình xử lý bụi, mùi hơi, hóa chất tại các công đoạn sản xuất, kho chứa nguyên liệu và toàn bộ Nhà máy, đảm bảo xử lý triệt để mùi hôi phát sinh trong quá trình hoạt động.

Công ty này cam kết thực hiện nghiêm các nội dung theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Đồng Xoài phản ánh, mùi hôi thối xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn thành phố xảy ra từ giữa tháng 9/2024.

Mùi hôi nồng nặc khiến người dân không thở nổi và lo lắng cho sức khỏe của người thân, gia đình, cộng đồng.

Đến ngày 14/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao giải quyết kiến nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài theo đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cụ thể.

Đến ngày 28/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi vi phạm xả thải gây ô nhiễm mùi hôi trên địa bàn thành phố Đồng Xoài...

Tuy nhiên, chỉ sau một ngày thành phố Đồng Xoài phát động, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản chính thức gửi hai địa phương này về việc xác định nơi bắt nguồn của mùi hôi này.

