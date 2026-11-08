Xác định nhà vô địch 4 cự ly chạy địa hình

Nguyễn Phương Hiếu giành chức vô địch cự ly 85 km tại Lamdong Trail 2026 với thành tích 9 giờ 30 phút 48 giây, hơn người về nhì hơn 43 phút.

Các cự ly 15 km, 25 km, 55 km và 85 km đã xác định những VĐV dẫn đầu sau ngày thi đấu 7/11.

Ngày 7/11, Lamdong Trail 2026 bước vào ngày thi đấu chính với bốn cự ly 15 km, 25 km, 55 km và 85 km tại Đà Lạt. Các nội dung dài chứng kiến khoảng cách đáng kể ở nhóm dẫn đầu, trong khi hai cự ly ngắn hơn diễn ra sít sao.

Ở cự ly 85 km, Nguyễn Phương Hiếu về nhất sau 9 giờ 30 phút 48 giây. Mirar Lachica Godwin của Philippines xếp thứ hai với 10 giờ 14 phút 25 giây, còn Corentin Vitre của Pháp đứng thứ ba với 10 giờ 27 phút 44 giây.

Khoảng cách giữa Phương Hiếu và người về nhì lên tới 43 phút 37 giây, cho thấy ưu thế rõ rệt của VĐV Việt Nam trên cự ly dài nhất của giải.

Nội dung 55 km cũng có một chiến thắng cách biệt. Sung Phử hoàn thành đường chạy sau 5 giờ 14 phút 27 giây, nhanh hơn Hoàng Văn Hơn 22 phút 45 giây. Mirar Lachica Gabriel của Philippines cán đích thứ ba với thời gian 5 giờ 58 phút 17 giây.

Trái ngược hai cự ly dài, cuộc đua 25 km diễn ra căng thẳng hơn. Lý Nhân Tín giành vị trí số một với thành tích 1 giờ 51 phút 38 giây, chỉ hơn Jơ Ngõh Yadiệp 13 giây. Visockiy Alexandr của Nga đứng thứ ba với thời gian 1 giờ 58 phút 14 giây.

Kịch tính nhất là nội dung 15 km, nơi hai VĐV dẫn đầu chỉ cách nhau 2 giây. Sơ Kết Hy cán đích sau 1 giờ 17 phút 17 giây, vượt K' Mên ở những giây quyết định. Nguyễn Ngọc Tân xếp thứ ba với thành tích 1 giờ 19 phút 45 giây.

Ngoài các hạng mục chung cuộc, ban tổ chức còn trao giải theo nhóm tuổi từ 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 và từ 60 tuổi trở lên.

Lamdong Trail 2026 quy tụ hơn 5.600 VĐV đến từ hơn 35 quốc gia. Giải khép lại ngày 8/11 với cự ly 5 km dành cho gia đình và trẻ em tại khu vực Thung Lũng Tình Yêu, Đà Lạt.