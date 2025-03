Xabi Alonso quyết định tương lai tại Leverkusen

Mặc dù đây là cuộc gặp gỡ truyền thống trước mỗi trận đấu, lần này sự chú ý sẽ đặc biệt hơn bao giờ hết, khi HLV người Tây Ban Nha có thể tiết lộ về tương lai của mình tại BayArena. Khi mùa giải Bundesliga đang bước vào giai đoạn quyết định, câu hỏi về việc Xabi Alonso có tiếp tục dẫn dắt Leverkusen hay không vẫn là chủ đề nóng bỏng.

Hiện tại, Xabi Alonso còn hợp đồng với Bayer Leverkusen đến năm 2026, nhưng ông vẫn giữ im lặng về việc có gia hạn hay không. Một số nguồn tin cho biết HLV người Tây Ban Nha có thể công bố quyết định sẽ ở lại và hoàn thành hợp đồng, điều này sẽ là cú hích tinh thần lớn cho toàn đội trong cuộc đua vô địch. Ban lãnh đạo của Leverkusen, do CEO Fernando Carro và Giám đốc Thể thao Simon Rolfes điều hành, đang lên kế hoạch thảo luận về việc gia hạn hợp đồng với Xabi vào mùa hè 2025.

Mặc dù vậy, tên tuổi của Xabi Alonso vẫn gắn liền với Real Madrid, nơi ông được xem là ứng cử viên lý tưởng để thay thế Carlo Ancelotti vào năm 2026, khi hợp đồng của HLV người Italy cũng kết thúc. Xabi Alonso sẽ phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng, khi mà cơ hội dẫn dắt một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới luôn hấp dẫn.

Nếu Xabi Alonso quyết định tiếp tục gắn bó với Leverkusen, đó sẽ là một cú hích lớn cho trận đấu với Bochum, khi chiến thắng sẽ giúp đội bóng này rút ngắn khoảng cách với Bayern Munich xuống còn 3 điểm. Trước đó, vào tháng 3 năm ngoái, Xabi Alonso từ chối các lời mời từ Bayern Munich và Liverpool để cam kết tương lai với Leverkusen.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn còn đó: liệu lịch sử có lặp lại hay Xabi sẽ chọn một con đường khác? Cuộc họp báo vào tối nay hứa hẹn sẽ là câu trả lời cho tất cả hoài nghi hiện tại.

