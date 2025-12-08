Xả lũ đột ngột gây ngập trên diện rộng ở Khánh Hòa: Công an vào cuộc

Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc điều tra, kiểm tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa nước trên địa bàn trong đợt mưa từ ngày 17- 22/11, gây ngập diện rộng.

Nha Trang ngập nặng trong thời gian hồ thủy điện xã lũ. Ảnh: VTC News

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc rà soát, kiểm tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa trên địa bàn tỉnh, trong đó, giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp điều tra, kiểm tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa nước trên địa bàn trong đợt mưa lớn từ ngày 17 đến 22/11, gây ngập lụt và nhiều thiệt hại.

Rà soát, kiểm tra việc vận hành xả lũ

Theo văn bản này, từ ngày 17 đến 22/11, Khánh Hòa chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của các đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt lịch sử. Mực nước sông, suối dâng cao vượt mức lũ lịch sử, gây ngập diện rộng.

Văn bản nêu, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị cô lập, chia cắt do nước dâng kết hợp với việc điều tiết, xả lũ từ các hồ thủy lợi, thủy điện đã gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, cũng như các công trình công cộng, trường học và trụ sở cơ quan Nhà nước…

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra, rà soát và kiểm tra việc vận hành các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian trên, "đặc biệt là một số hồ chứa thủy lợi như: Sông Cái, Nước Ngọt (tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ), Suối Dầu, Am Chúa (tại tỉnh Khánh Hòa cũ) và hồ thủy điện Đa Nhim…".

Cũng theo chỉ đạo trên, việc điều tra, kiểm tra "cần xác định thời điểm xả lũ có được thực hiện đúng quy định, đúng phương án đã được phê duyệt, cơ chế vận hành có kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ các chỉ đạo của UBND tỉnh" hay không. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong trường hợp vận hành không đúng quy định gây ảnh hưởng, thiệt hại cho vùng hạ du.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trước ngày 15/12/2025.

Mưa lũ lịch sử

Tỉnh đến 9h ngày 25/11, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã khiến 22 người chết, 20 người bị thương, 105 căn nhà bị sập hoàn toàn, 909 căn nhà bị hư hỏng.

Mưa lũ gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng hơn 4.830 tỷ đồng . Trong đó, thiệt hại về thủy lợi, đê điều ước tính khoảng 1.730 tỷ đồng (công trình hồ Nước Ngọt bị gãy tường chắn sóng, xói mái hạ lưu; tuyến đê bờ Bắc sông Dinh Phan Rang bị xói lở mái và mặt đê 30m, hệ thống cửa điều tiết hư hoàn toàn, tường chống tràn nhiều đoạn hư hỏng…).

Thiệt hại về giao thông ước tính khoảng 1.970 tỷ đồng (nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng, tổng chiều dài khoảng 381km). Cơ sở giáo dục thiệt hại ước tính khoảng 80 tỷ đồng ; thiệt hại về y tế khoảng 170 tỷ đồng ; công thương thiệt hại ước tính 191,5 tỷ đồng ; thiệt hại khác (máy móc, nhà xưởng, hệ thống cấp thoát nước...) khoảng 769 tỷ đồng .

Ngoài ra, đợt mưa lũ còn khiến 16.321 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại; 2.050 gia súc, 174.359 gia cầm các loại bị chết, trôi; 222,7 ha nuôi ao đìa, 96 bè nuôi và 826 ô lồng bị cuốn trôi.