WinEco mang 'khu vườn' công nghệ cao đến triển lãm sản phẩm tiêu dùng

WinEco ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm tại triển lãm “Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2025” diễn ra ở Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) từ 7/8 đến 9/8.

Cùng với nhiều sản phẩm tiêu biểu của Tập đoàn Masan, WinEco giới thiệu đến người tiêu dùng trong lẫn ngoài nước những dòng rau củ sạch, tươi, ngon được trồng và kiểm soát chất lượng theo công nghệ cao.

Đây là bước đi chiến lược nhằm lan tỏa mạnh mẽ sứ mệnh của thương hiệu trong hành trình nâng tầm nông sản Việt, mang thực phẩm an toàn, đạt chuẩn quốc tế đến hàng triệu gia đình.

Gian hàng trưng bày bắt mắt của WinEco tại Vietfood 2025, nổi bật với các sản phẩm rau củ quả sạch từ nông trường công nghệ cao.

Tại sự kiện, WinEco mang đến danh mục sản phẩm phong phú và nổi bật gồm rau hữu cơ, rau thủy canh, rau củ snack, rau baby, trái cây đế vương. Tất cả đều được canh tác từ hệ thống nông trường công nghệ cao đạt chuẩn Organic, VietGAP và GlobalG.A.P.

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm rau củ sạch WinEco tại Vietfood 2025.

Không chỉ đảm bảo tươi sạch, các sản phẩm còn thể hiện rõ triết lý nông nghiệp bền vững của WinEco: Giảm thiểu tác động đến môi trường, tối ưu dinh dưỡng tự nhiên và hướng đến lối sống lành mạnh cho người tiêu dùng hiện đại. Đây vừa là thực phẩm, vừa là sản phẩm tiêu biểu cho sự đổi mới sáng tạo không ngừng trong nông nghiệp của WinEco.

Rau trái tươi ngon được bày bắt mắt, thu hút đông đảo khách tham quan.

Tại gian hàng của WinEco, khách tham quan được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị và tương tác xuyên suốt nhằm tăng tính kết nối sản phẩm:

Đầu bếp chuyên nghiệp trình diễn ẩm thực trực tiếp: Rau củ tươi WinEco được chế biến khéo léo cùng các loại sốt trứ danh từ Masan Consumer, tạo nên những món ăn vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt.

Dùng thử sản phẩm: Khách trực tiếp trải nghiệm các loại rau củ quả tươi sạch, được trồng tại nông trường ứng dụng công nghệ cao của WinEco. Từng miếng rau giòn tươi hay lát snack healthy đậm vị đều mang lại ấn tượng khó phai.

Khoảnh khắc kết nối: Khu vực check-in sáng tạo thu hút đông đảo khách ghé chụp ảnh và nhận túi tote WinEco khi chia sẻ khoảnh khắc lên mạng xã hội.

Gian hàng WinEco thu hút đông đảo khách tham quan trải nghiệm rau củ sạch và hoạt động dùng thử.

Sau khi trải nghiệm, nhiều khách tham quan để lại phản hồi tích cực, thể hiện sự tin tưởng và hào hứng với sản phẩm WinEco. Chị Mai Hạnh (TP.HCM) chia sẻ: “Lâu rồi tôi mới được ăn thử rau mà cảm nhận rõ vị ngọt thanh, giòn tươi như vừa hái ở vườn”. Trong khi đó, ông Đức Kiên (TP.HCM) cho biết: “Tôi không nghĩ rau trồng bằng công nghệ cao lại giữ được mùi vị tự nhiên như vậy, vừa ngon, sạch, lại giàu dinh dưỡng”.

Bắt nhịp xu hướng ăn sạch sống khỏe, giới trẻ không chỉ quan tâm tới rau củ tươi, mà còn bày tỏ sự thích thú với sản phẩm snack rau củ ngon miệng, tiện lợi, tốt cho sức khỏe WinEco mang đến dịp này. Những phản hồi tích cực chính là minh chứng rõ ràng cho chất lượng sản phẩm và khả năng lan tỏa của WinEco qua sự kiện.

Khách tham quan check-in nhận quà tại gian hàng WinEco, lan toả thông điệp “Rau củ sạch - Sống khỏe mỗi ngày”.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Masan chia sẻ: “Các sản phẩm của WinEco nói riêng và Masan nói chung luôn đặt người tiêu dùng làm trung tâm. Không chỉ dừng lại ở rau sạch, chúng tôi hướng đến một tương lai nơi nông sản Việt trở thành niềm tự hào và có thể chinh phục các thị trường toàn cầu”.

Giữa hơn 1.400 gian hàng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, WinEco nổi bật như một đại diện tiêu biểu của nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam, vừa mang lại sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, vừa truyền cảm hứng về một lối sống lành mạnh, bền vững.

Việc tham dự “Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025” không đơn thuần là góp mặt tại một sự kiện, mà là lời khẳng định WinEco đã sẵn sàng đưa rau củ sạch Việt Nam vươn xa, chạm tới bàn ăn của hàng triệu gia đình trên khắp thế giới.