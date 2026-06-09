WHO cảnh báo: Dịch Ebola đang lan rộng nhanh chóng

WHO hiện đánh giá nguy cơ "rất cao" đối với Cộng hòa Dân chủ Congo, và "cao" đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị ảnh hưởng.

Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ và khử khuẩn khi điều trị cho bệnh nhân Ebola tại Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: THX/TTXVN.

Ngày 8/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng, số ca mắc ngày càng tăng, phạm vi địa lý rộng hơn và lây truyền xuyên biên giới sang Uganda.

Trong bản cập nhật mới nhất, WHO hiện đánh giá nguy cơ "rất cao" đối với Cộng hòa Dân chủ Congo, và "cao" đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị ảnh hưởng, và "thấp" đối với phần còn lại của khu vực châu Phi và trên toàn cầu.

Tính đến ngày 7/6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 515 ca nhiễm, trong đó 91 ca không qua khỏi. Uganda đã báo cáo 19 ca nhiễm, trong đó 2 ca không qua khỏi. Tất cả trường hợp ở Uganda vẫn có liên quan về mặt dịch tễ học với đợt bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Hiện WHO đang phối hợp với chính quyền quốc gia và các đối tác đang thực hiện một loạt biện pháp ứng phó, trong đó có kế hoạch huy động 518 triệu USD để hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong việc chuẩn bị, phát hiện và ứng phó với dịch bệnh.

Cùng ngày, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực để kiềm chế dịch Ebola đang diễn ra.

Trong cuộc gặp với Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus tại Phủ Tổng thống Entebbe, ông Museveni nhấn mạnh những nỗ lực phối hợp xuyên biên giới là điều cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan khắp Đông và Trung Phi.

Tổng thống Museveni tái khẳng định cam kết và sự sẵn sàng của Uganda trong việc kiềm chế dịch bệnh, lưu ý rằng nước này đã triển khai các biện pháp giám sát và ứng phó mạnh mẽ, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng, đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tổng thống Uganda cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Congo Felix Tshisekedi việc tăng cường hợp tác song phương để ngăn chặn sự lây truyền Ebola xuyên biên giới.

Người đứng đầu WHO cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ thông qua tài trợ, hậu cần, chuyên môn kỹ thuật và nhân sự, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo khu vực tăng cường nỗ lực phối hợp để chống dịch bệnh.