Webtoon đóng cửa nền tảng dịch truyện cộng đồng

Từ ngày 26/11, nền tảng Webtoon sẽ chính thức đóng cửa dịch vụ fan dịch truyện, chấm dứt sân chơi cộng đồng dành cho người hâm mộ yêu thích dịch truyện tranh.

Webtoon Entertainment vừa thông báo sẽ ngừng vận hành nền tảng Webtoon Translate từ ngày 26/11. Ảnh: Bloomberg.

Webtoon Entertainment vừa thông báo sẽ ngừng vận hành nền tảng Webtoon Translate kể từ ngày 26/11. Dịch vụ này từng cho phép người hâm mộ trên toàn cầu tình nguyện dịch truyện tranh sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, góp phần lan tỏa webtoon Hàn Quốc đến đông đảo độc giả quốc tế.

Ra mắt từ năm 2022, Webtoon Translate được xem là nỗ lực xây dựng cộng đồng dịch thuật toàn cầu. Tuy nhiên, công ty cho biết việc duy trì hệ thống đã trở nên không còn khả thi và việc đóng cửa là bước đi cần thiết để tái cấu trúc, tập trung nguồn lực vào các mảng chính như Webtoon Originals, Fast Pass và nội dung chuyển thể.

Từ ngày 24/9, Webtoon đã ngừng tiếp nhận người dùng mới. Đến ngày 26/11, toàn bộ bản dịch và dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa vĩnh viễn, không thể phục hồi. Người dùng được khuyến cáo sao lưu bản dịch trước thời điểm trên.

Nền tảng từng là nơi các fan chủ động đóng góp bản dịch cho những bộ truyện yêu thích, mang đến trải nghiệm đọc nhanh chóng tại các khu vực chưa có đội ngũ dịch thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hoạt động fan dịch suy giảm do quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt, thiếu công cụ hỗ trợ và sự tương tác giảm sút.

Sau thông báo, nhiều người dùng bày tỏ tiếc nuối trên mạng xã hội, cho rằng Webtoon Translate không chỉ là nơi chia sẻ truyện mà còn là không gian giao lưu văn hóa. Một số lo ngại các bộ truyện ít nổi tiếng sẽ khó tiếp cận độc giả quốc tế hơn. Dù vậy, Webtoon khẳng định sẽ tiếp tục mang đến trải nghiệm toàn cầu thông qua đội ngũ dịch chuyên nghiệp.