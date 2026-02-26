Waterpoint 2026 - định nghĩa mới về ‘Tết đô thị’ tại phía tây TP.HCM

Khi những ồn ào của mùa lễ hội dần lắng xuống, dư âm về một mùa "Tết đô thị" khác biệt vẫn còn hiện hữu vẹn nguyên tại Waterpoint.

Không chỉ là sự kiện mang tính thời điểm, Tết 2026 tại "thành phố bên sông" trở thành nơi những giá trị cộng đồng và văn hóa được bồi đắp tự nhiên qua từng khoảnh khắc gắn kết.

Khi Tết là nhịp thở của đô thị

Tết 2026 tại Waterpoint ghi dấu ấn bởi sự nhẹ nhàng và tinh tế. Thay vì tách biệt không gian lễ hội với đời sống, Nam Long đã đưa nét đẹp văn hóa Tết len lỏi vào từng nhịp thở của đại đô thị tích hợp. Tại đây, các trục cảnh quan ven sông và khu sinh hoạt chung đã trở thành nơi hội ngộ của cư dân và du khách.

Người dân du xuân, rạng rỡ trong trang phục truyền thống tại Waterpoint.

Xuyên suốt những ngày đầu năm, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những gia đình thong dong dạo bước bên dòng Vàm Cỏ Đông lộng gió, những nhóm bạn trẻ check-in bên đường hoa rực rỡ hay những em nhỏ say mê tại các khu trải nghiệm thủ công. Tết tại Waterpoint vì thế không phải để "xem", mà để "sống". Mọi hoạt động từ trải nghiệm ẩm thực vùng miền đến các trò chơi dân gian đều diễn ra như một phần của sinh hoạt thường nhật, tạo nên một không gian mở, nơi con người gặp gỡ, kết nối và tận hưởng không khí đầu năm theo cách riêng, tự tại và an nhiên.

Không khí lễ hội tưng bừng được tổ chức dịp Tết 2026.

Điểm nhấn lắng đọng nhất chính là khoảnh khắc đêm giao thừa, khi bầu trời rực sáng bởi màn pháo hoa lung linh. Trong sự giao thoa giữa đất trời và sông nước, ánh sáng ấy không chỉ đánh dấu thời khắc chuyển giao, mà còn thắp sáng niềm tin về một năm mới thịnh vượng tại đại đô thị tâm điểm phía tây TP.HCM.

Bản sắc đô thị từ sự giao thoa văn hóa và trải nghiệm

Sự kết nối cộng đồng tại Waterpoint không chỉ dừng ở những cuộc dạo chơi, mà được nâng tầm thành một bản sắc sống thông qua sự giao thoa văn hóa. Sự tinh tế của chủ đầu tư thể hiện qua cách lồng ghép các trải nghiệm đa văn hóa, điển hình là không gian Tết Nhật Bản tại Làng Việt Nhật.

Làng Việt Nhật được thiết kế giao thoa hài hòa giữa văn hóa cổ truyền của 2 nước.

Những hoạt động như trà đạo, viết thư pháp hay nặn bánh truyền thống đã mang đến một lát cắt văn hóa giàu chiều sâu, gợi mở về một lối sống hội nhập nhưng vẫn trân trọng các giá trị nguyên bản. Kết hợp cùng chuỗi trải nghiệm thủ công như làm gốm, nặn tò he hay vẽ nón lá, Waterpoint đã góp phần đánh thức và lan tỏa các giá trị truyền thống một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, cư dân mọi lứa tuổi tìm thấy sự kết nối thực sự sau những giờ phút tách rời màn hình điện thoại, cùng nhau kiến tạo nên những kỷ niệm chung của một cộng đồng gắn kết.

Thiết lập một chuẩn sống mới

Nhìn rộng hơn từ không khí Tết 2026, Waterpoint đã thành công trong việc xác lập một định nghĩa mới về chuẩn sống tại khu vực phía tây TP.HCM. Qua cách tổ chức chuỗi sự kiện liên hoàn và nhất quán, Nam Long đã khẳng định mạnh mẽ tầm nhìn của một nhà phát triển đô thị tích hợp hàng đầu.

Các hoạt động vui chơi trải nghiệm mùa Tết Bính Ngọ tại Waterpoint thu hút sự tham gia của khách tham quan và cư dân.

Bất động sản với Nam Long không chỉ dừng lại ở khái niệm "để ở" đơn thuần. Tại Waterpoint, mỗi mét vuông đất đều được tính toán để trở thành môi trường học tập sáng tạo, không gian làm việc đầy cảm hứng và địa điểm giải trí văn minh. Quan trọng hơn cả, dự án còn đóng vai trò là "máy phát" tạo công ăn việc làm và thúc đẩy kinh tế khu vực, đồng thời là chất xúc tác để phát triển và gắn kết cộng đồng địa phương. Sự hiện diện của một đô thị đầy sức sống như Waterpoint đã giúp thay đổi diện mạo vùng đất Bến Lức (Long An cũ), biến nơi đây thành điểm đến của sự phát triển nhân văn và bền vững.

Chương trình nghệ thuật, múa lân chào xuân 2026 được tổ chức trong không khí hân hoan, sôi động.

Khi Tết trở thành một trải nghiệm cảm xúc khiến người ta muốn quay lại và tận hưởng mỗi năm, đó cũng là lúc Waterpoint xác lập nên một chuẩn sống mới. Ở đó, hạnh phúc hiện hữu trong từng khoảnh khắc giao hòa giữa con người, thiên nhiên và những giá trị văn hóa trường tồn. Một mùa xuân đã đi qua, nhưng những giá trị cộng đồng được bồi đắp tại "thành phố bên sông" sẽ còn tiếp tục nảy nở, định hình nên một tương lai vững bền cho đại đô thị cửa ngõ phía tây TP.HCM.