Wan-Bissaka ra tối hậu thư cho MU

Theo SunSport, West Ham sẵn sàng đáp ứng mức giá 18 triệu bảng của MU để có sự phục vụ của hậu vệ cánh người Anh. Tuy nhiên, vấn đề lương bổng đang khiến thương vụ này bị đình trệ.

Cụ thể, đội chủ sân Olympic không đủ khả năng đáp ứng được mức lương mà Wan-Bissaka mong muốn. Cầu thủ 26 tuổi này không chấp nhận giảm lương ở CLB mới và yêu cầu nhận 90.000 bảng/ tuần như khi thi đấu cho MU.

Ngoài ra, người đại diện của Wan-Bissaka cũng đang yêu cầu đội chủ sân Old Trafford trả một phần trong khoản phí 18 triệu bảng thu được từ West Ham.

Phía Wan-Bissaka khẳng định không muốn rời MU. Bởi lẽ, anh có thể kiếm được khoản tiền khổng lồ nếu ra đi theo dạng chuyển nhượng vào hè năm tới.

Trong khi đó, MU rất muốn bán Wan-Bissaka ngay trong hè này và xác định Noussair Mazraoui là người thay thế. Nhiều nguồn tin cho rằng MU sẽ đẩy nhanh thương vụ Mazraoui trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.

Hiện hợp đồng giữa Wan-Bissaka và MU vẫn còn hiệu lực 1 năm. Mùa giải 2023/24, Wan-Bissaka có 33 trận ra sân trong màu áo “Quỷ đỏ” trên mọi đấu trường.

