Alphonso Davies có thể rời Bayern

Theo AS, Bayern đưa ra một số đề nghị gia hạn với ngôi sao người Canada. Mức lương được đề nghị có thể lên đến 14 triệu euro mỗi mùa, nhưng Davies chưa gật đầu đồng ý.

Một số nguồn tin cho rằng Real Madrid đang theo đuổi hậu vệ trái của “Hùm xám xứ Bavaria". Tuy nhiên, mức giá 50 triệu euro mà Bayern đưa ra chưa thuyết phục được nhà vô địch Champions League.

Nếu muốn khoác áo “Los Blancos", Davies có thể phải chờ tới năm 2025 - thời điểm cầu thủ này hết hợp đồng với Bayern Munich.

Davies vẫn đang trong kỳ nghỉ sau khi thi đấu ở Copa America 2024. Anh chưa có dấu hiệu quay lại tập luyện cùng toàn đội. Theo nhà báo Maximilian Koch, Bayern quyết định thay đổi chiến lược với cựu cầu thủ Vancouver Whitecaps.

Quyền tự quyết đang được cho là thuộc về Davies. Cầu thủ 23 tuổi cần quyết định xem có chấp nhận lời đề nghị gia hạn hay không. Nếu anh tiếp tục không đồng ý, cựu vương Bundesliga sẽ rao bán anh cho bên trả giá cao nhất.

Uli Hoeness, Chủ tịch danh dự của đội bóng nước Đức, từng tuyên bố không “trả thêm" cho Davies, và sẽ đóng cửa ra đi của anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Thời gian qua, Bayern đã chi 130 triệu euro cho việc ký hợp đồng với Joao Palhinha, Michael Olise và Hiroki Ito. Vì vậy, số tiền từ việc bán Davies được đánh giá là cần thiết với đội. Tuy nhiên, con số 50 triệu euro vẫn chưa thuyết phục đội bóng nào.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.