Vượt vàng và chứng khoán, bất động sản được người Việt quan tâm nhất

Giữa lúc vàng và chứng khoán biến động, bất động sản tiếp tục là kênh đầu tư được ưu tiên. Tuy nhiên, lợi thế chỉ thuộc về các dự án có pháp lý đầy đủ và khả năng tạo dòng tiền.

Theo dữ liệu trên Google Trends, "bất động sản" vẫn là một trong những từ khóa hot nhất hiện nay. Đặc biệt, nếu mở rộng phạm vi trên toàn cầu, mức độ quan tâm đã thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay vào tháng 6/2026.

Diễn biến này không chỉ phản ánh sự quan tâm của người mua trong nước mà còn cho thấy sức hút của thị trường đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài và các nhà đầu tư quốc tế.

Đáng chú ý, xu hướng này xuất hiện đúng thời điểm Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch và từng bước tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, tạo thêm kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản.

Mức độ quan tâm đến từ khóa "bất động sản" tại Việt Nam và toàn cầu đạt mức cao nhất lịch sử.

Dòng tiền luôn đổ về bất động sản

Không chỉ thể hiện qua dữ liệu tìm kiếm, sức hút của bất động sản còn được phản ánh rõ trong xu hướng phân bổ tài sản của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục xuất hiện các nhịp điều chỉnh, giá vàng và nhiều kim loại quý cũng suy yếu, giới đầu tư có xu hướng tìm kiếm một loại tài sản vừa có khả năng bảo toàn giá trị, vừa có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn. Bất động sản vì thế tiếp tục trở thành lựa chọn được ưu tiên.

Theo báo cáo "Sức khỏe tài chính và niềm tin đầu tư của người Việt năm 2026" do CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) công bố mới đây, ba loại tài sản gồm tiền gửi tiết kiệm, bất động sản và vàng đang chiếm tới 87% tổng danh mục đầu tư của 1.000 người được khảo sát.

Bất động sản nằm trong nhóm danh mục đầu tư được người Việt yêu thích nhất.

Đáng chú ý, tỷ trọng nắm giữ bất động sản tăng theo quy mô tài sản của nhà đầu tư. Cụ thể, bất động sản chiếm khoảng 29% danh mục ở nhóm có từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng , và tăng lên 46% ở nhóm sở hữu từ 2 tỷ đồng trở lên. Trong khi đó, tổng tỷ trọng của các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và ngoại tệ đều không vượt quá 10% ở tất cả nhóm nhà đầu tư.

Kết quả khảo sát xu hướng tâm lý người tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm 2026 của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy sau khi bán bất động sản để chốt lời hoặc tái cơ cấu danh mục, có tới 81% nhà đầu tư tiếp tục quay trở lại thị trường này, vượt xa những người lựa chọn chuyển sang vàng, tiền gửi tiết kiệm hay các kênh đầu tư khác.

Tiền không rời thị trường bất động sản.

Nếu nhìn trong dài hạn, dữ liệu của Batdongsan.com.vn giai đoạn 2015-2025 cho thấy vàng thường mang lại mức sinh lời cao trong ngắn hạn nhưng biến động lớn, chứng khoán có khả năng tạo lợi nhuận hấp dẫn song phụ thuộc nhiều vào chu kỳ kinh tế. Trong khi đó, bất động sản duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định hơn nhờ nhu cầu ở thực, tốc độ đô thị hóa và sự phát triển liên tục của hệ thống hạ tầng.

Bất động sản là kênh mang lại lợi suất tốt nhất trong giai đoạn 2015-2025. Dữ liệu: Batdongsan.com.vn.

Đồng quan điểm, TS Đinh Thế Hiển cho rằng nếu nhìn lại khoảng 20 năm qua, bất động sản vẫn là kênh đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất khi so sánh với vàng, USD hay tiền gửi tiết kiệm. Theo ông, vàng, USD và tiền gửi chủ yếu đóng vai trò bảo toàn vốn, mang tính phòng thủ. Trong khi đó, chứng khoán, kinh doanh hoặc khởi nghiệp lại đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao và nhà đầu tư phải chấp nhận mức độ biến động lớn.

Điều này cho thấy việc bất động sản luôn nằm trong nhóm tài sản được ưu tiên không đơn thuần xuất phát từ tâm lý đám đông mà được hình thành từ hiệu quả đầu tư đã được kiểm chứng trong thời gian dài.

Trên thực tế, không chỉ hưởng lợi từ sự gia tăng giá trị tài sản, bất động sản còn tạo ra "lợi nhuận kép" thông qua hoạt động khai thác, cho thuê hoặc kinh doanh. Trong khi đó, vàng chỉ tạo lợi nhuận khi giá tăng, còn chứng khoán dù có thêm nguồn thu từ cổ tức nhưng tỷ suất này trong nhiều giai đoạn vẫn không thực sự nổi trội nếu so sánh với lãi suất tiền gửi ngân hàng.

Chu kỳ mới được dẫn dắt bởi giá trị thực

Triển vọng của thị trường bất động sản đang được đánh giá tích cực khi 53% người tham gia khảo sát của Batdongsan.com.vn cho rằng bất động sản sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Theo các chuyên gia, niềm tin này không còn xuất phát từ tâm lý "lướt sóng" hay đầu cơ ngắn hạn như các chu kỳ trước, mà được thúc đẩy bởi những yếu tố nền tảng của thị trường.

Chia sẻ tại sự kiện toàn cảnh thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2026, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam Batdongsan.com.vn, cho rằng quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đang góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường. Trước đây, dù quy mô thị trường rất lớn nhưng người dân gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin của từng sản phẩm. Khi dữ liệu ngày càng đầy đủ, nhà đầu tư có cơ sở để đánh giá tài sản chính xác hơn thay vì phụ thuộc vào tin đồn hay hiệu ứng đám đông.

Tiến độ dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) thay đổi rõ rệt sau hơn một năm kể từ ngày khởi công. Ảnh: Quỳnh Danh.

Một động lực quan trọng khác đến từ làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn trên cả nước. Ông Phạm Lâm - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc DKRA Group cho rằng những thay đổi trong chiến lược quy hoạch cùng hàng loạt "đại công trường" đang hình thành sẽ mở rộng không gian phát triển đô thị, qua đó mang đến triển vọng hấp dẫn cho thị trường bất động sản trong trung và dài hạn. Những khu vực đang thu hút cả sự quan tâm và dòng vốn chính là nơi hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ nhất.

Nhận định này trùng khớp với thực tế thị trường khi theo số liệu của Batdongsan.com.vn, có tới 91% ý kiến cho rằng khách hàng sẵn sàng trả thêm để sở hữu bất động sản gần hạ tầng trọng điểm. Trong đó, mức đầu tư thêm được lựa chọn nhiều nhất là 5-10%.

Thực tế, ngay trong năm 2026, Vành đai 3 TP.HCM dự kiến thông xe và sân bay quốc tế Long Thành bắt đầu khai thác thương mại. Trong khi đó, tại Hà Nội, đến 2027, hệ thống cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi cùng Vành đai 4 Vùng Thủ đô sẽ hoàn thành.

Theo kế hoạch, từ năm 2028 sẽ đưa vào vận hành tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến Bến Thành - Cần Giờ; năm 2029, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến thông xe; đến năm 2030, 5 tuyến metro của Hà Nội cùng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương tại TP.HCM sẽ hoàn thành.

"Thị trường đã phân hóa rất rõ về tính chuyên nghiệp và mức độ trưởng thành, đòi hỏi những cách tiếp cận đầu tư mới", ông Phạm Lâm lưu ý.

Trong bối cảnh hạ tầng được đẩy mạnh triển khai với tiến độ cụ thể thay vì chỉ nằm trên giấy, quy hoạch ngày càng rõ ràng và tính minh bạch của thị trường tiếp tục được nâng cao, các chuyên gia tin tưởng rằng dòng tiền sẽ ưu tiên bất động sản từ những nhà phát triển có bề dày kinh nghiệm và uy tín thương hiệu, đảm bảo nền tảng pháp lý vững chắc, gắn với hạ tầng kết nối và sở hữu khả năng khai thác giá trị bền vững.