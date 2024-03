Vượt trời mưa, ăn tại chỗ để xem trình diễn drone ở Hồ Tây

Tối ngày 9/3, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn (612 đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) diễn ra chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024" và lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Nhật Tân với chủ đề "Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ". Thuộc khuôn khổ sự kiện, tiết mục trình diễn ánh sáng với 300 máy bay không người lái (drone) nhận được sự quan tâm đặc biệt.