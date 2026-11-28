Bất chấp hiểm nguy, hai người đàn ông ở Đà Nẵng vượt sóng ra khơi để cứu bé trai 13 tuổi mắc kẹt trên thuyền máy giữa biển.

Ngày 28/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết gia đình cháu Đ.X.Q. (13 tuổi, trú thôn Thuận An, xã Tam Hải) gửi thư bày tỏ lòng biết ơn đối với anh Phạm Thế Lực (Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Thuận An) và anh Nguyễn Đức Lịch vì hành động cứu giúp cháu Q. thoát hiểm.

Cháu Q. được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: C.A

Khoảng 20h30 ngày 25/11, tại khu vực biển thuộc thôn Thuận An, ông Đ.X.V. cùng con trai là cháu Đ.X.Q. sử dụng thúng tiếp cận thuyền máy để tát nước mưa tràn vào thuyền. Do thời tiết diễn biến xấu, mưa lớn, gió mạnh, sóng biển dâng cao, ông V. quyết định chèo thúng vào bờ tìm người hỗ trợ để đưa con trai vào nơi an toàn.

Trong quá trình di chuyển, do sóng to, gió lớn, chiếc thúng bị lật. Ông V. may mắn bơi được vào bờ và lập tức tìm người ứng cứu. Lúc này, Q. vẫn ở trên thuyền máy ngoài biển, cách bờ khoảng 100 m. Tính mạng cháu bé bị đe dọa vì sóng lớn có nguy cơ đánh chìm thuyền.

Nhận được tin báo, anh Phạm Thế Lực nhanh chóng huy động phương tiện, cùng anh Nguyễn Đức Lịch khẩn trương tiếp cận hiện trường. Mặc dù trời tối, mưa lớn, gió giật mạnh, sóng biển dữ dội, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, hai anh vẫn quyết tâm vượt sóng ra vị trí cháu Q. đang gặp nạn.

Trong điều kiện chiếc thúng liên tục chao đảo, nguy cơ bị lật, anh Lực và anh Lịch nỗ lực tiếp cận, đưa cháu Q. lên thúng rồi khẩn trương chèo vào bờ. Sau hành trình đầy hiểm nguy giữa biển động, hai anh đã đưa cháu bé vào bờ an toàn.

Theo Công an TP Đà Nẵng, hành động của anh Phạm Thế Lực và anh Nguyễn Đức Lịch thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp, sẵn sàng giúp đỡ người dân khi gặp hoạn nạn.