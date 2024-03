Vượt Phuket, Hội An là nơi nghỉ dưỡng tốt nhất dành cho doanh nghiệp

Trong khuôn khổ giải thưởng World MICE Awards vừa trao tại Đức, Hội An được vinh danh "Điểm đến nghỉ dưỡng dành cho doanh nghiệp tốt nhất châu Á 2023".

Hội An được vinh danh là nơi nghỉ dưỡng dành cho doanh nghiệp tốt nhất châu Á. Ảnh: Huy Le.

Hội An đã vượt qua các đối thủ gồm: Bali (Indonesia), Jaipur (Ấn Độ), Kyoto (Nhật Bản), Langkawi (Malaysia), Phuket (Thái Lan) và Siem Riep (Campuchia) để được vinh tại danh hạng mục này.

Nằm bên bờ bắc hạ lưu sông Thu Bồn, Hội An là một đô thị cổ tại Quảng Nam, với diện tích chưa tới 100 km2. Địa điểm nổi bật với kiến trúc độc đáo của các dãy nhà cổ màu vàng nghệ, những chiếc đèn lồng trang trí dọc khu phố đầy màu sắc.

Năm 1999, UNESCO công nhận phố cổ Hội An là Di sản Văn hóa Thế giới. Nơi đây được du khách yêu thích bởi không gian yên bình, tách biệt với cuộc sống náo nhiệt, xô bồ. Đi dọc phố cổ, du khách có thể bắt gặp những nét đa văn hóa từ xa xưa trong các tòa nhà kiểu Pháp, khu phố người Hoa, cây cầu có mái che kiểu Nhật hay những hội quán mang dấu ấn Trung Quốc.

Hội An là địa điểm thu hút nhiều người nổi tiếng đến nghỉ dưỡng. Ảnh: Danielle, Jung Chae-yeon.

Đến với vùng đất di sản, du khách còn được khám phá không gian yên bình và đầy sức sống ngày xuân của rừng dừa Bảy Mẫu và vẻ đẹp tĩnh lặng, hoang sơ của An Bàng - một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á.

Ngoài ra, Hội An còn thu hút du khách với những món ngon đặc trưng của ẩm thực địa phương với giá bình dân như cơm gà, bún mắm, nước mót, nem lụi, bánh xèo, mì quảng, cao lầu...

Chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm, Hội An đã liên tiếp nhận những giải thưởng danh giá do các tạp chí, chuyên trang du lịch uy tín, nổi tiếng trên thế giới vinh danh. Vào tháng 2, Hội An đứng thứ 2 trong danh sách 25 điểm trăng mật trong mơ theo công bố của Tripadvisor, vượt qua cả Maldives. Trang du lịch nổi tiếng Travel Off Path xếp Việt Nam vào top 7 điểm đến thịnh hành nhất thế giới, hồi tháng 1.

Trong cùng sự kiện, TP. HCM đạt danh hiệu "Điểm đến MICE hàng đầu tại Châu Á năm 2023". Ngoài ra, một số doanh nghiệp từ Việt Nam cũng đã được vinh danh tại các hạng mục của giải thưởng World MICE Awards. Giải thưởng Du lịch MICE Thế giới (World MICE Awards) là giải thưởng uy tín được tổ chức thường niên nhằm vinh danh các điểm đến, khách sạn, hãng hàng không, các địa điểm tổ chức và các nhà cung cấp dịch vụ chuyên ngành du lịch MICE. Kết quả trên đến từ sự bình chọn của các chuyên gia hàng đầu trong ngành MICE (du lịch kết hợp hội nghị) và công chúng. Đây là lần thứ 4 giải thưởng này được trao.