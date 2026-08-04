Vướng hai nhà thờ, dự án gần 1.500 tỷ đồng nguy cơ vỡ kế hoạch

Theo đại diện chủ đầu tư, hiện một nhà thờ vẫn chưa đạt được sự đồng thuận giữa các thành viên về phương án di dời, còn nhà thờ còn lại ngoài kiến nghị điều chỉnh đơn giá bồi thường cũng đang tìm vị trí để xây dựng nhà thờ mới.