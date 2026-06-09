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Xã hội

Vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm: Cưỡng chế phá dỡ ban công vi phạm

  • Thứ ba, 9/6/2026 12:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức phá dỡ ban công, ô văng, mái tôn… của ngôi nhà trong clip người đàn ông xịt nước vào thợ phá dỡ công trình nhà hàng xóm ở Hà Nội.

Phần vi phạm bị tháo dỡ. Ảnh: VTC News.

Sáng 9/6, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10, Hà Nội, phối hợp các ban ngành tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện công việc đối với người phải thi hành án là bà P.T.C (thôn Sen, xã Tây Phương).

Theo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10, Hà Nội, do bà P.T.C không chấp hành việc thi hành án, cơ quan thi hành án đã thuê đơn vị được cấp phép đến thực hiện việc phá dỡ các hạng mục vi phạm.

Theo quyết định, bà P.T.C buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vượt quá ranh giới là ban công, ô văng... đua sang nhà ông N.H.D, trả lại toàn bộ phần khoảng không của diện tích đất ông N.H.D đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất tại thôn Sen, xã Tây Phương.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông đứng trên ban công nhà bà P.T.C dùng vòi xịt nước vào người đang tháo dỡ công trình cho nhà ông N.H.D. Bên cạnh đó, một người phụ nữ hất chậu nước vào người thợ nêu trên.

Sau khi được đăng tải, clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, cho rằng hành động trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động, đặc biệt khi người thợ đang làm việc trên cao.

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Hình ảnh người đàn ông xịt nước vào thợ đang thi công. Ảnh cắt từ clip.

Việc bất ngờ bị xịt nước có thể khiến người thợ mất thăng bằng, trượt ngã. Ngoài ra, trong môi trường thi công có sử dụng các thiết bị điện, hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ chập điện, gây tai nạn lao động nghiêm trọng.

Cư dân mạng còn tìm ra bức ảnh cũ, cho rằng ngôi nhà 3 tầng đã xây ban công đua ra cả mét, lấn chiếm ngôi nhà đang tháo dỡ.

Sau khi clip trên lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Tây Phương vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. Đến nay, chưa có thông tin về việc xử lý người đàn ông đứng trên ban công nhà bà P.T.C dùng vòi xịt nước vào người đang tháo dỡ công trình.

Hà Nội tổ chức cưỡng chế hàng chục công trình vi phạm

Một số gia đình không tự giác chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm nên các địa phương tổ chức cưỡng chế theo quy định.

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https://vtcnews.vn/vu-xit-nuoc-vao-tho-xay-nha-hang-xom-cuong-che-pha-do-ban-cong-vi-pham-ar1022610.html

Theo Minh Tuệ/VTC News

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