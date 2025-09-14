Vụ 'tâm thư' kêu cứu của bé trai ở Hà Nội: Tổng đài 111 vào cuộc

Trong nhật ký, bé trai sinh năm 2012, sống tại khu chung cư Victoria, phường Kiến Hưng, Hà Nội, viết rằng thời gian gần đây em thường bị đánh bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, thậm chí cả dao.

Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 cho biết đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi và tin nhắn của người dân gửi tới tổng đài và fanpage liên quan đến sự việc “bức tâm thư” kêu cứu của một bé trai ở Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận, Tổng đài 111 đã kết nối với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đề nghị xác minh, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, hỗ trợ và can thiệp đối với trẻ em theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Clip ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bức “tâm thư” được cho là của một bé trai tên là Đ.C.H sinh năm 2012, sống tại khu chung cư Victoria, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Nội dung thư cho biết em thường xuyên phải chịu các mệnh lệnh, hình phạt từ bố và mẹ kế như: bị bắt đứng cúi mặt, không được ngồi ghế, bị cấm đắp chăn, hạn chế ăn ngủ, bị quát mắng bằng những lời lẽ hạ nhục và chịu sự kiểm soát quá mức.

Ngoài “tâm thư”, còn có 3 đoạn video trích xuất từ camera cùng một số trang nhật ký. Trong nhật ký, bé trai viết rằng thời gian gần đây em thường bị đánh bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, thậm chí cả dao. Một đoạn video cũng ghi lại cảnh bé bị bắt đứng cúi mặt xuống bàn trong thời gian dài, không được phép ngồi xuống.

Mẹ em mất nhiều năm trước trong một tai nạn giao thông, hiện em sống cùng bố và mẹ kế.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.