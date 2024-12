Vụ tai nạn máy bay chết chóc nhất trong lịch sử tại Hàn Quốc

Vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất trong lịch sử Hàn Quốc khiến 179 người chết khi máy bay Jeju Air hạ cánh bằng bụng và trượt khỏi đường băng, đâm vào tường tại Sân bay quốc tế Muan.

Hiện trường giải cứu máy bay Jeju Air gặp nạn tại Hàn Quốc Hơn 700 lính cứu hỏa, cảnh sát, binh lính, lực lượng bảo vệ bờ biển và nhân viên sân bay được triển khai đến hiện trường vụ tai nạn máy bay Jeju Air ở sân bay Muan, Hàn Quốc ngày 29/12.

Chuyến bay 7C2216 của hãng hàng không Jeju Air xuất phát từ thủ đô Bangkok của Thái Lan với 175 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, đã cố gắng hạ cánh ngay sau 9h sáng 29/12 tại sân bay ở phía nam Hàn Quốc, Bộ giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết.

Hai thành viên phi hành đoàn sống sót và đang được điều trị tại bệnh viện. Theo Bộ Giao thông Vận tải, vụ tai nạn hàng không chết chóc nhất tại Hàn Quốc cũng là vụ tai nạn tồi tệ nhất liên quan đến một hãng hàng không nước này trong gần ba thập kỷ.

Trong đoạn video phát sóng trên phương tiện truyền thông địa phương, chiếc Boeing 737-800 hai động cơ đã trượt xuống đường băng mà không nhìn thấy bánh đáp trước khi đâm vào thiết bị dẫn đường và một bức tường, rồi bốc cháy.

Tới nay, số người thiệt mạng được xác nhận là 179, theo Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia. Chỉ có hai người - đều là thành viên phi hành đoàn được cứu từ phần đuôi máy bay - sống sót.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Sân bay quốc tế Muan tối 29/12. Ảnh: New York Times.

Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là gì?

Giới chức trách đang điều tra vì sao bánh đáp có vẻ như bị trục trặc và liệu chim có đâm vào máy bay hay thời tiết xấu là một yếu tố, Giám đốc Chính sách hàng không tại Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Ju Jong Wan cho biết tại cuộc họp báo hôm 29/12.

Theo lời ông Hu, khi máy bay đang hạ cánh, sân bay đã cảnh báo về khả năng có chim đâm vào. Ông xác nhận máy bay đã phát cảnh báo khẩn cấp ngay sau đó, rồi hạ cánh khẩn cấp. Các bãi bồi ngập nước gần Sân bay quốc tế Muan và phần lớn bờ biển phía tây của Bán đảo Triều Tiên là nơi trú ngụ yêu thích của các loài chim di cư. Các bức ảnh trên phương tiện truyền thông địa phương cho thấy những đàn chim bay gần sân bay hôm 29/12.

Người thân chờ đợi tin tức về các nạn nhân vụ tai nạn tại Sân bay quốc tế Muan. Ảnh: New York Times.

Những hình ảnh do MBC-TV phát sóng cho thấy một động cơ bốc cháy trong thời gian ngắn khi máy bay gần đến sân bay.

Giám đốc điều hành của Jeju Air, ông Kim E Bae nói trong cuộc họp báo ngày 29/12 rằng chiếc máy bay chưa từng gặp tai nạn và cũng không gặp vấn đề gì trong quá trình kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

Bộ phận hạ cánh của máy bay dường như không hạ xuống và các cánh tà trên cánh dường như không được kích hoạt để hạ cánh, Keith Tonkin - giám đốc điều hành của Aviation Projects, một công ty tư vấn hàng không tại Brisbane (Australia) nhận định sau khi xem xét video về vụ tai nạn.

"Về cơ bản, máy bay đang ở trạng thái bay", ông nêu rõ.

Điều đó có nghĩa là máy bay rất có thể "bay nhanh hơn bình thường trong tình huống hạ cánh".

Các vụ tai nạn thường do nhiều yếu tố gây ra, có thể mất nhiều năm xác định nguyên nhân từ các cuộc điều tra chuyên sâu.

Đây là vụ tai nạn máy bay chở khách tồi tệ nhất của Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ

Thảm kịch máy bay hôm 29/12 là vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất liên quan đến một hãng hàng không Hàn Quốc kể từ vụ máy bay của Korean Air đâm vào một ngọn đồi ở Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ ở phía tây Thái Bình Dương, vào năm 1997. Vụ tai nạn đó đã cướp đi sinh mạng của 229 trong số 254 người trên máy bay.

Đây dường như cũng là vụ tai nạn chết người đầu tiên của Jeju Air, một hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc được thành lập vào năm 2005 và bay đến hàng chục quốc gia ở châu Á.

Hai ngày trước đó, chiếc máy bay liên quan đến vụ tai nạn đã bay đến Bắc Kinh từ Jeju, một hòn đảo của Hàn Quốc ở phía nam đất liền, khi nó phải chuyển hướng đến Seoul, theo trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24.

Theo Đội cảnh sát sân bay quốc tế Incheon, sự cố chuyển hướng là do một trường hợp khẩn cấp về y tế, không phải kỹ thuật, trên máy bay.

Sau đó, máy bay đã thực hiện 10 chuyến bay giữa Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, đảo Đài Loan và Thái Lan mà không có sự cố nào, theo Flightradar24, trước vụ tai nạn vào sáng 29/12.

Giám đốc điều hành của Jeju Air Kim E Bae (ở giữa bên phải) và các quan chức khác của công ty cúi đầu xin lỗi trước cuộc họp báo hôm 29/12 tại Seoul. Ảnh: Yonhap.

Năm 2021, chính quyền Hàn Quốc đã điều tra Jeju Air sau khi một trong những chiếc máy bay của hãng này vẫn bay mặc dù có lỗi, theo các thông tin trên phương tiện truyền thông trong nước.

Một đầu cánh của máy bay bị hỏng trong quá trình hạ cánh, nhưng phi hành đoàn không nhận thấy hư hỏng và máy bay cất cánh trở lại, Korea Herald đưa tin.

Năm ngoái, hãng hàng không này đã nhận được điểm A về an toàn, từ đánh giá hàng năm của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc về các hãng hàng không nội địa. Điểm số này dựa trên số vụ tai nạn hoặc suýt xảy ra tai nạn. Điểm cao nhất trong năm đó là A++ và điểm thấp nhất là B+.

"Những lời cuối cùng của tôi"

Vài giờ sau vụ tai nạn, các thành viên gia đình hành khách trên chuyến bay xấu số đã tập trung tại khu vực đến của Sân bay quốc tế Muan, một số người gào khóc và ôm nhau khi các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ phát chăn.

Nhiều nạn nhân dường như là cư dân của các khu vực lân cận trở về sau kỳ nghỉ, giới chức trách cho biết.

Các gia đình đã hét lên và bật khóc khi một nhân viên y tế công bố tên của các nạn nhân được xác định bằng dấu vân tay.

Tình nguyện viên phát cho các gia đình giấy bút để ghi lại thông tin liên lạc.

Một người nói vào micrô yêu cầu chính quyền cung cấp thêm thông tin. "Anh trai tôi đã chết và tôi không biết chuyện gì đang xảy ra", người này nói. "Tôi không biết".

Một người khác yêu cầu các nhà báo không quay phim. "Chúng tôi không phải là những con khỉ trong sở thú", người này bức xúc. "Chúng tôi là những gia đình đang đau buồn".

Người thân của hành khách trên chiếc bay gặp nạn. Ảnh: Reuters, new York Times.

Các xe tang xếp hàng bên ngoài để đưa các thi thể đi, và giới chức trách công bố đã thiết lập một nhà xác dã chiến.

Theo các nhân chứng, hiện trường vụ tai nạn có mùi nhiên liệu máy bay và máu. Những nhân viên mặc đồ bảo hộ và đeo mặt nạ tìm kiếm khu vực hiện trường trong khi những người lính tìm kiếm trong các bụi cây.

Tháp kiểm soát đã đưa ra cảnh báo va chạm với chim và ngay sau đó các phi công chuyến bay đã phát tín hiệu mayday (khẩn cấp) rồi cố gắng hạ cánh theo hướng ngược lại, một viên chức của Bộ giao thông cho biết.

Một hành khách đã nhắn tin cho người thân, nói rằng có một con chim mắc kẹt trong cánh, hãng tin News1 đưa tin. Tin nhắn cuối cùng của người này là: "Tôi có nên nói lời cuối cùng không?".

Mẫu Boeing 737-800 được đánh giá là an toàn

Máy bay của Jeju Air gặp nạn là một chiếc Boeing 737-800, mẫu máy bay được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới và là máy bay chủ lực của các hãng hàng không giá rẻ.

Theo Cirium, một nhà cung cấp dữ liệu hàng không, có khoảng 4.400 máy bay Boeing 737-800 đang hoạt động trên toàn cầu. Con số này chiếm khoảng 15% số máy bay chở khách đang hoạt động trên toàn cầu.

"Chiếc máy bay đang nói đến rất an toàn và có hồ sơ an toàn tốt", Najmedin Meshkati, giáo sư kỹ thuật tại Đại học Nam California, người đã nghiên cứu lịch sử an toàn của dòng máy bay Boeing 737, cho biết.

Ông cho biết có thể bánh đáp của máy bay không bung ra do vấn đề "bảo dưỡng", mặc dù ông không loại trừ khả năng va chạm với chim là nguyên nhân. Ông Meshkati cho biết bánh đáp của máy bay Boeing 737-800 được thiết kế tốt và có lịch sử đáng tin cậy.