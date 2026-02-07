Vụ sản xuất cà phê giả: Mỗi ngày chủ cơ sở tung ra thị trường một tấn

Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, trú phường Thanh Khê), chủ Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên, để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán cà phê giả.

Ngày 7/2, Công an Đà Nẵng thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng), cấm đi khỏi nơi cư trú với Ngô Thị Bảo Vâng (vợ của Hoàng). Vợ chồng này là chủ Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên đã sản xuất, buôn bán cà phê giả.

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với Nguyễn Văn Hoàng.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Bính Ngọ 2026, đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến tội phạm trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Qua công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực, nhận thấy có hiện tượng giá nguyên liệu cà phê tăng cao, đa số các thương hiệu cà phê đều tăng giá bán sản phẩm, nhưng vẫn có nhiều người chào hàng, bán sản phẩm cà phê bột cho các quầy tạp hóa, các quán cà phê vỉa hè với giá rẻ.

Một trong số 5 địa điểm sản xuất cà phê giả mang thương hiệu Phương Nguyên.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo về hiện tượng nghi vấn này cho lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo điều tra. Qua đó trinh sát, lực lượng công an phát hiện Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên do Nguyễn Văn Hoàng và vợ là Ngô Thị Bảo Vâng làm chủ, bắt đầu hoạt động từ năm 2014 đến nay.

Công ty này đăng ký trụ sở tại lô 07 khu A2 đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Khánh, Đà Nẵng), nhưng tổ chức hoạt động sản xuất trong hẻm nhỏ ở phường Thanh Khê (Đà Nẵng) có nhiều nghi vấn sản xuất hàng giả là cà phê bột.

Quá trình điều tra các điều tra viên, trinh sát đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi của người liên quan. Theo đó, công ty này trộn bột đậu nành với các loại hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê giả với số lượng lớn, mỗi ngày đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm.

Tiến hành khám xét đồng loạt 5 địa điểm tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả tại phường Hòa Khánh, Thanh Khê, Hội An Tây (Đà Nẵng) và phường Phú Thọ Hòa (TP.HCM), lực lượng Công an đã thu giữ hơn 2 tấn sản phẩm cà phê bột mang nhãn hiệu Phương Nguyên là hàng giả, giá trị hàng trăm triệu đồng.