Vụ nữ giúp việc hành hạ cụ bà: Hành vi tàn nhẫn, có thể xử lý hình sự

Tại Cơ quan điều tra, nữ giúp việc Trương Thị Bắc (47 tuổi, ở thôn 5, Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa) khai đã nhiều lần hành hung cụ bà 82 tuổi.

Chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ gia đình nạn nhân. Ảnh: Trung Nguyên.

Theo TS, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), hành vi của nữ giúp việc này rất đáng lên án, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. “Nếu gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc hành vi được xác định là đối xử tàn nhẫn với nạn nhân, có thể xử lý hình sự”, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Công an và viện kiểm sát thực hiện các biện pháp tố tụng với bị can Trương Thị Bắc. Ảnh: Công an cung cấp.

Mấy ngày qua, dư luận xã hội đã bày tỏ sự phẫn nỗ khi xem clip được phát tán trên mạng về một nữ giúp việc đánh đập cụ bà 82 tuổi tại Hà Nội. Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trương Thị Bắc để điều tra về Tội hành hạ người khác theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 140 Bộ luật Hình sự (BLHS). Trương Thị Bắc từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu nạn nhân có thương tích hoặc hành vi được xác định là đối xử tàn ác với nạn nhân, người này sẽ bị xử lý hình sự về Tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 BLHS hoặc Tội hành hạ người khác theo điều 140 BLHS.

Theo quy định, hành vi cố ý tác động vật lý đến người khác gây ra thương tích từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định từ điểm a, đến điểm k, khoản 1, Điều 134 BLHS (như hành vi có tính chất côn đồ, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm.

“Nạn nhân bị bạo hành là người già, không có khả năng tự vệ, nên nếu trường hợp nạn nhân có thương tích dù dưới 11%, căn cứ vào quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 134 BLHS, đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ, Cơ quan điều tra vẫn Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nữ giúp việc này về Tội cố ý gây thương tích”, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Hình ảnh cụ bà ở Hà Nội bị giúp việc bạo hành khiến nhiều người bức xúc. Ảnh cắt từ clip.

Một số luật sư nhấn mạnh: Phạm tội với người già, người không có khả năng tự vệ là tình tiết định tội, định khung hình phạt hoặc có thể áp dụng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp nạn nhân không có thương tích, vẫn có thể xử lý người giúp việc này về Tội hành hạ người khác theo quy định tại điều 140 BLHS.

Theo Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội), Điều 140 BLHS 2015 quy định, người nào có hành vi đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, nếu không thuộc các trường hợp đặc biệt theo luật này sẽ bị xử lý hình sự về tội Hành hạ người khác. Khung hình phạt cơ bản của tội danh này là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Với việc cụ N. đã 82 tuổi và mới bị đột quỵ, không thể tự chăm sóc bản thân, có cơ sở để các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét xếp cụ thuộc nhóm "người già yếu hoặc người khác không có khả năng tự vệ". “Bởi vậy, việc Bắc đánh đập, bạo hành tàn ác với cụ N. là hành vi có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác theo Điều 140 BLHS 2015. Với việc phạm tội với người già yếu và không có khả năng tự vệ, nghi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm theo khoản 2 Điều này với khung hình phạt 1 -3 năm tù”, Luật sư Hoàng Trọng Giáp nhận định.

Vào cuối tháng 11/2025, cụ H.T.N. (82 tuổi, trú tại ngõ 190 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải nhập viện điều trị do vấn đề sức khỏe. Trong thời gian nằm viện, gia đình cụ N. được giới thiệu Trương Thị Bắc là người có kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi, nên đã thuê đến nhà chăm sóc cụ bà toàn thời gian.

Tối 10/1, khi đến thăm, người thân phát hiện vùng mắt, trán, đầu của cụ N. xuất hiện nhiều vết bầm tím. Khi được hỏi, Trương Thị Bắc giải thích nguyên nhân do bà cụ bị ngã. Tuy nhiên, nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, con trai của cụ đã kiểm tra dữ liệu camera gia đình và phát hiện nữ giúp việc nhiều lần có hành vi tác động thô bạo, hành hạ mẹ mình...