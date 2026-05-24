Vụ nhân viên y tế học đường 'kêu cứu', Sở GD&ĐT Đắk Lắk hỏi bộ

Sau khi hàng chục nhân viên y tế học đường “kêu cứu” vì không có tên trong diện xét tiếp nhận viên chức, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã có văn bản xin ý kiến Bộ GD&ĐT.

Các nhân viên y tế học đường đang công tác tại các trường công lập trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Ngày 23/5, thông tin từ Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết đơn vị đã nhận được công văn của UBND phường Buôn Ma Thuột đề nghị bổ sung danh sách tiếp nhận vào làm viên chức đối với 22 trường hợp, trong đó có 20 nhân viên y tế học đường.

Theo UBND phường Buôn Ma Thuột, trước đó, các trường hợp này chưa được đưa vào danh sách đề nghị tiếp nhận do chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn theo quy định.

Cụ thể, phần lớn nhân viên y tế học đường hiện có bằng trung cấp y sĩ, trung cấp dược, trung cấp điều dưỡng, cao đẳng điều dưỡng, đại học y tế công cộng… chưa phù hợp tiêu chuẩn vị trí việc làm theo Quyết định số 1411 ngày 6/5/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk và Thông tư số 41 của Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sĩ.

Tuy nhiên, sau khi nhận được đơn kiến nghị tập thể của các nhân viên y tế học đường, UBND phường Buôn Ma Thuột cho rằng phần lớn các trường hợp trên đã có nhiều năm công tác, đóng góp tại các trường học công lập và nguyện vọng được tiếp nhận vào viên chức là chính đáng. Vì vậy, phường đề nghị Sở GD&ĐT xem xét, bổ sung các trường hợp này vào danh sách tiếp nhận.

Theo ông Huỳnh Quốc Lực, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT Đắk Lắk, việc tiếp nhận viên chức đối với nhân viên y tế học đường đang vướng quy định về trình độ chuyên môn giữa các thông tư.

Cụ thể, theo Thông tư liên tịch số 13 ban hành ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT, nhân viên y tế trường học có trình độ từ trung cấp y sĩ trở lên. Tuy nhiên, Thông tư số 41 ngày 3/11/2025 của Bộ Y tế lại quy định chức danh nhân viên y tế học đường phải tốt nghiệp cao đẳng y sĩ đa khoa hoặc cao đẳng y sĩ y học cổ truyền.

Để xác định rõ tiêu chuẩn, trình độ đối với nhân viên y tế học đường được tiếp nhận viên chức, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, cho hay sở đã gửi công văn đến Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) xin ý kiến hướng dẫn.

Sau khi có phản hồi từ Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, sở sẽ ban hành kế hoạch kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn theo quy định.

Như Báo Tiền Phong phản ánh, hàng chục nhân viên y tế học đường tại phường Buôn Ma Thuột đã gửi đơn “cầu cứu” vì không có tên trong danh sách đề nghị tiếp nhận vào viên chức, dù nhiều người đã công tác hơn 10 năm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các trường học.

Đáng nói, các nhân viên này cho rằng ở nhiều phường khác (trước đây thuộc TP Buôn Ma Thuột cũ - PV), dù có trình độ tương tự nhưng vẫn được đưa vào danh sách đề xuất tiếp nhận viên chức.

Theo phản ánh, thời điểm được tuyển vào làm việc họ đáp ứng quy định theo Thông tư liên tịch 13/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT. Nhưng khi thực hiện tiếp nhận viên chức lại áp dụng theo Thông tư 41 của Bộ Y tế mới ban hành ngày 3/11/2025, nhiều người không kịp đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn.

Nhiều trường hợp đang theo học nâng chuẩn theo quy định mới và mong cơ quan chức năng tạo điều kiện được tiếp nhận để ổn định cuộc sống sau nhiều năm gắn bó với ngành giáo dục.