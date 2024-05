Vụ ly hôn ồn ào của MC gốc Việt Jeannie Mai

Cuộc chia tay của MC Jeannie Mai và rapper Jeezy sau hai năm chung sống trở thành chủ đề bàn tán trong thời gian gần đây.

MC Jeannie Mai và rapper Jeezy ly hôn sau 2 năm chung sống.

Hồi đầu tháng 5, nhà tạo mẫu và người dẫn chương trình truyền hình Jeannie Mai gây chú ý tại Gold Gala khi tươi cười rạng rỡ trong chiếc váy quây quyến rũ của nhà thiết kế Antonio Grimaldi.

Vẻ ngoài táo bạo này khác xa với những câu chuyện gần đây nhất về ngôi sao The Real. Theo truyền thông Anh, Mai đang trải qua vụ ly hôn "xấu xí" với chồng cũ, rapper người Mỹ Jeezy. Cuộc chia tay ồn ào của cả hai trở thành chủ đề bàn tán trong thời gian gần đây.

Cách đây vài tuần, Mai (45 tuổi) tố cáo chồng cũ là kẻ lạm dụng, nói rằng Jeezy rất dễ nổi nóng, uống rượu quá mức và bạo lực gia đình, theo TMZ. Trong khi đó, rapper 46 tuổi đã bác bỏ các cáo buộc và cho rằng vợ cũ đang bôi nhọ danh tiếng của mình vì anh "từ chối sinh con thứ hai cùng cô".

MC gốc Việt Jeannie Mai.

Các cáo buộc và cuộc chia tay ồn ào

Rapper Jeezy đệ đơn ly hôn Mai vào tháng 9/2023, chỉ sau 2 năm chung sống. Theo hồ sơ tòa án, Jeezy nói rằng họ "hiện sống trong tình trạng ly thân thực sự", với cuộc hôn nhân "tan vỡ không thể cứu vãn" và "không có hy vọng hòa giải".

Trong một tuyên bố được LA Times chia sẻ vào tháng 10/2023, Jeezy lưu ý rằng "quyết định kết thúc chương này trong cuộc đời tôi không phải được đưa ra một cách bốc đồng và đi kèm với trái tim nặng trĩu".

"Mặc dù vậy, tình yêu và sự tôn trọng của tôi dành cho Jeannie vẫn còn và khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau chiếm vị trí đáng trân trọng trong trái tim tôi", rapper nói thêm.

Tuy nhiên, nhiều tháng sau đó, cặp đôi rơi vào tranh chấp vì những thỏa thuận tiền hôn nhân và quyền nuôi con gái chung, Monaco. Đầu tháng 4, Jeezy đã đảo ngược quyết định và yêu cầu quyền nuôi con chung về mặt vật chất và pháp lý.

Sau đó không lâu, Mai đâm đơn kiện ra tòa, cáo buộc chồng cũ lạm dụng gia đình và bỏ bê con cái. Theo đơn tố cáo, Mai cáo buộc rằng vào ngày 18/1/2022, tại Miami, Florida, Jeezy khi đó đã "bắt đầu mắng mỏ" cô trong một chiếc ôtô sau khi yêu cầu tài xế bước ra khỏi xe.

Jeannie Mai và Jeezy kết hôn năm 2021.

"Anh ấy đã lăng mạ và nói 'Tôi muốn nhanh chóng ly hôn với cô khi chúng ta quay về'", tài liệu tòa án nêu rõ. Mai cũng khẳng định Jeezy đã đấm vào xương gò má và mắt của cô, gây xuất huyết dưới kết mạc.

Ba tháng sau, Mai cáo buộc một vụ việc khác xảy ra tại Ritz Carlton ở San Francisco, trong đó MC cho biết cô bị Jeezy bóp cổ từ phía sau và đẩy xuống cầu thang.

Sau đó, rapper được cho là đã "tấn công bằng lời nói". Bảo vệ khách sạn đã can thiệp và bảo vệ Mai sau khi cô cảm thấy "không an toàn".

Vào tháng 12 năm đó, Mai cáo buộc Jeezy đã "nổi giận" tại một buổi vũ hội khi anh không thấy Mai trong 25 phút. Lúc ra về, rapper được cho là đã "bắt đầu chửi bới" Mai và cô đã cố gắng ra khỏi xe hai lần.

MC tuyên bố đã báo cáo vụ việc với một nhà trị liệu và cũng đã kể câu chuyện này với người bạn thân nhất của mình.

Mai cáo buộc rằng vụ việc thứ tư liên quan đến chuyện Jeezy đâm "một chiếc xe chơi golf khiến anh bị thương". Cô cho rằng Jeezy đã "quá say", đồng thời khẳng định anh cũng từng "đâm một chiếc xe khác sau khi uống quá nhiều".

Jeannie Mai và con gái Monaco.

Phủ nhận những cáo buộc, Jeezy đã chia sẻ một bài đăng trên Instagram hôm 25/4.

"Những cáo buộc đó không chỉ sai sự thật mà còn vô cùng đáng lo ngại, đặc biệt là đến từ người tôi yêu thương. Nỗ lực ác ý này nhằm làm hoen ố nhân cách của tôi và phá hoại gia đình tôi thật lố bịch... Lúc này mối quan tâm chính của tôi là trở thành người cha tốt khi tiếp tục đấu tranh để giành quyền nuôi con. Hãy yên tâm, sự thật sẽ thắng thế thông qua các kênh pháp lý", anh viết.

Jeannie Mai sinh ra ở California, có gốc Việt. Theo Travel and Leisure, quê hương của cô là San Jose, nơi có số lượng người Việt ở nước ngoài đông đảo.

Mai bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là nghệ sĩ trang điểm, thu hút những khách hàng tên tuổi bao gồm Alicia Keys và Christina Aguilera. Cô bắt đầu nổi tiếng hơn khi tham gia chương trình How Do I Look? và sau đó trở thành người dẫn chương trình trò chuyện The Real. Năm 2022, 2023, cô cũng là MC của chung kết Hoa hậu Hoàn vũ.