Vụ kiện của Tổng thống Trump nóng lại

Một nhóm 35 cựu thẩm phán liên bang đề nghị tòa án xem xét mở lại vụ kiện giữa Tổng thống Trump và Sở Thuế vụ Mỹ, sau thỏa thuận dàn xếp liên quan quỹ bồi thường 1.776 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Một nhóm gồm 35 cựu thẩm phán liên bang đã đề nghị tòa án liên bang tại Florida mở lại vụ kiện của Tổng thống Donald Trump chống lại Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), sau khi vụ kiện được dàn xếp bằng thỏa thuận lập quỹ bồi thường trị giá 1.776 tỷ USD dành cho các nạn nhân bị cho là chịu tác động từ việc “vũ khí hóa chính quyền.”

Theo hồ sơ đệ trình lên tòa án tối 27/5 theo giờ địa phương, nhóm cựu thẩm phán cho rằng thỏa thuận dàn xếp vụ kiện trị giá 10 tỷ USD đặt ra “những câu hỏi nghiêm trọng” về tính minh bạch và khả năng thao túng hệ thống tư pháp.

Kiến nghị được gửi tới Thẩm phán liên bang Kathleen Williams tại Miami, người trước đó đã chấp thuận yêu cầu tự nguyện rút đơn kiện của phía ông Trump. Các cựu thẩm phán đề nghị tòa sử dụng quyền khôi phục hồ sơ vụ án để xem xét lại toàn bộ điều khoản dàn xếp.

Trong văn bản gửi tòa, nhóm thẩm phán - được hậu thuẫn bởi tổ chức Những người bảo vệ nền dân chủ do Norm Eisen đồng sáng lập - cho rằng các bên liên quan có thể đã sử dụng vụ kiện như công cụ để thiết lập một cơ chế phân phối quỹ trị giá 1.776 tỷ USD mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ.

Điều này có nguy cơ làm suy giảm niềm tin công chúng đối với hệ thống tư pháp liên bang.

Phản hồi với tờ New York Post, một phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng việc nguyên đơn tự nguyện rút đơn kiện mà không nêu chi tiết thỏa thuận dàn xếp là thủ tục phổ biến và gọi kiến nghị của nhóm cựu thẩm phán là “vô căn cứ.”

Ông Trump khởi kiện IRS hồi tháng 1/2026 với cáo buộc cơ quan này không bảo vệ thông tin thuế cá nhân của ông. Trước đó, cựu nhà thầu IRS Charles Littlejohn đã bị kết án 5 năm tù vào năm 2024 vì làm rò rỉ hồ sơ thuế của ông Trump cùng dữ liệu của nhiều tỷ phú Mỹ cho The New York Times và ProPublica.

Theo thỏa thuận được Bộ Tư pháp công bố hôm 18/5, các cá nhân bị cho là chịu tác động từ việc “vũ khí hóa chính quyền” có thể nộp đơn xin bồi thường từ quỹ này.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết sẽ bổ nhiệm 5 ủy viên giám sát hoạt động của quỹ và khẳng định ông Trump sẽ không tham gia trực tiếp vào quá trình điều hành.

Ông Blanche cũng cho biết những người phạm tội bạo lực sẽ không đủ điều kiện nhận bồi thường, song chưa loại trừ khả năng xem xét hỗ trợ đối với một số cá nhân liên quan biến cố ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol.