{ 02 } Loại bỏ hệ thống xét nghiệm kiểu cũ

Thực tế, đo lường và theo dõi tình trạng bù nước không phải là điều mới mẻ và các đội bóng đã thực hiện việc này trong nhiều năm. Tuy nhiên, điểm khác biệt của S-Urinals là hệ thống đã loại bỏ nhu cầu xét nghiệm thủ công kiểu cũ, vốn tẻ nhạt và tiêu tốn nhiều thời gian.

Jordi Ferre, Giám đốc điều hành của Kamleon, công ty sáng chế ra S-Urinals, cho biết trước đây các câu lạc bộ gặp khó khăn trong việc tiến hành kiểm tra bù nước hàng ngày do giới hạn về thời gian.

"Lợi ích của phản hồi theo thời gian thực là cho phép bạn hành động ngay lập tức. Tình trạng bù nước rất linh hoạt, do đó việc giải quyết vấn đề ngay lập tức là hoàn toàn hợp lý. So với phương pháp cũ, bạn có thể phải chờ đợi khoảng một ngày sau khi dữ liệu đã được phân tích", Ferre chia sẻ với The Athletic.

Tầm quan trọng của việc bù nước nhằm duy trì sự cân bằng chất lỏng đầy đủ trong cơ thể là yếu tố then chốt cho cả hiệu suất và quá trình hồi phục trong bóng đá. Kết quả từ các cuộc khảo sát gần đây đã đặt trọng tâm lớn hơn vào lĩnh vực này.

Cụ thể, nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Journal of Sport Science năm 2020 đã tổng hợp dữ liệu từ 24 nghiên cứu để báo cáo những phát hiện đáng chú ý dựa trên chỉ số USG.

Kết quả cho thấy 66,2% cầu thủ chuyên nghiệp được đánh giá rơi vào tình trạng thiếu nước nhẹ hoặc mất nước, và do đó có nguy cơ thi đấu kém hiệu quả.

Trong khi đó, các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng tình trạng bù nước có thể ảnh hưởng đến phản ứng căng thẳng sinh lý của cơ thể, với những tác động tiềm tàng đối với quá trình hồi phục.