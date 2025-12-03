Vụ 'hố tử thần' ở trung tâm Đà Nẵng: Yêu cầu chủ đầu tư khắc phục ngay

Hiện nay chủ đầu tư và các đơn vị đã có biện pháp khoanh vùng nguy hiểm, thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời "hố tử thần" để đảm bảo an toàn tại công trình và khu vực.

Tối 3/12, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có thông tin gửi báo chí về vụ "hố tử thần" xuất hiện giữa trung tâm thành phố.

Cụ thể, vào lúc 14h10 cùng ngày, tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ - đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo (giáp công trình Khu đô thị Capital Square 3) bị sụt lún.

Khu vực sụt đã tạo hố sâu dài 15 m, rộng 6 m; tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy; 2 ôtô đang đậu tại khu vực bị rơi xuống hố sụt.

Về thiệt hại, vụ việc đã khiến cho 2 ôtô bị hư hỏng, không có thiệt hại về người.

Miệng hố rộng hơn 3 mét, dài hơn 10 mét, sâu khoảng 2 mét. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN.

Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, công trình Khu đô thị Capital Square 3 đang thi công phần ngầm, hệ tường vây của công trình tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở. Khi trời mưa lớn, nước mưa kéo theo cát tại khu vực lân cận vị trí tường vây bị hở chảy vào công trình, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước mưa nằm trên đường Nguyễn Công Trứ (giáp công trình). Nước từ cống thoát nước làm xói đất tại khu vực, gây sụt lún nền đường và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Xây dựng thành phố cùng với phường An Hải và các đơn vị đã tổ chức kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục ngay sự việc.

Hiện nay chủ đầu tư và các đơn vị đã có biện pháp khoanh vùng nguy hiểm, thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời để đảm bảo an toàn tại công trình và khu vực. Các đơn vị cũng đang tổ chức đánh giá cụ thể nguyên nhân, lập biện pháp, tổ chức khắc phục việc thi công ảnh hưởng đến công trình lân cận theo quy định.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng cung cấp thông tin tên công trình: Khu đô thị Capital Square 3. Địa điểm xây dựng là thửa đất số 100, tờ bản đồ số 57, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Bất động sản SIH. Hiện công trình này đang thi công phần ngầm.