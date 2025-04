Vũ đạo của Lisa gây tranh cãi

Màn nhảy của Lisa với vũ công nam trong tiết mục biểu diễn "Rockstar" ở Coachella đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Ngày 12/4, Lisa – thành viên BlackPink – tỏa sáng trên sân khấu Sahara tại Coachella, lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Mỹ, diễn ra ở Indio, California. Đây là lần đầu tiên cô biểu diễn với tư cách ca sĩ solo tại sự kiện này, khẳng định dấu ấn cá nhân sau hai lần góp mặt cùng nhóm vào năm 2019 và 2023.

Lisa mở màn bằng ca khúc Rockstar, tiếp nối với loạt hit solo như New Woman, FXCK UP THE WORLD, Chill và LALISA. Giọng hát ổn định cùng năng lượng bùng nổ của cô khiến khán giả liên tục reo hò. Phong cách trình diễn tự tin, kết hợp vũ đạo sắc nét, giúp cô chinh phục hàng chục nghìn người xem.

Lisa trình diễn bùng nổ nhưng cũng gây tranh cãi.

Trang phục của Lisa cũng là tâm điểm chú ý. Cô xuất hiện trong bộ đồ bó sát ánh bạc, sau đó thay đổi linh hoạt với các thiết kế táo bạo, từ hình ảnh Hello Kitty sôi động đến tông đỏ và bạc quyến rũ. Tuy nhiên, Lisa gây tiếc nuối khi bỏ nhiều line hát. Ngoài ra, nhiều vũ đạo trong phần trình diễn của nữ ca sĩ gây tranh cãi là quá gợi cảm.

Đặc biệt là khi nữ ca sĩ biểu diễn ca khúc Rockstar. Cô đã thực hiện động tác twerking cùng vũ công nam. Đoạn video ghi lại tiết mục này đang lan truyền trên mạng xã hội kéo theo nhiều bình luận trái chiều. Số đông khán giả cho rằng động tác này khá nhạy cảm, không phù hợp biểu diễn ở một lễ hội âm nhạc lớn.

Đây là lần thứ 3 Lisa góp mặt tại Coachella, sau khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn chính vào năm 2023. Cô tiếp tục trình diễn tại đây ngày 18/4, trong khi Jennie – thành viên khác của BlackPink – cũng khuấy động lễ hội vào 13/4 và 20/4. Sự xuất hiện của cả hai tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng của Kpop trên bản đồ âm nhạc thế giới.