Vụ cháy quán cà phê khiến 11 người tử vong: Nhiều thi thể biến dạng

Theo đại diện cơ quan chức năng, đến nay đã có 3 nạn nhân xác định được danh tính, nhiều người còn lại vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Xe cứu thương chở thi thể nạn nhân đến Nhà tang lễ.

Xác định được danh tính 3 nạn nhân

Sáng 19/12, Cơ quan chức năng Hà Nội đang tích cực phối hợp điều tra, làm rõ danh tính 11 nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại quán “Hát cho nhau nghe” trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, phần lớn thi thể các nạn nhân được chuyển về Nhà tang lễ Bệnh viện 198, trên đường Trần Bình Trọng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Trao đổi tại đây, một cán bộ thuộc Ban chỉ huy quân sự quận Bắc Từ Liêm cho hay, mới có 3 nạn nhân xác định được danh tính gồm: Phạm Quang T. (SN 2000, ở huyện Mỹ Đức); Phạm Viễn C. (SN 1985, ở Bắc Ninh); Đào Thị N. (SN 1980, ở Nam Định).

Theo cán bộ Ban chỉ huy quân sự quận, 3 nạn nhân nêu trên đã được bàn giao cho người nhà đưa về quê lo hậu sự.

Lúc hơn 8h, xe cứu thương vẫn chở tử thi vào khuôn viên Nhà tang lễ, cùng với đó là các xe tải chở từ 5 – 6 chiếc quan tài cũng được chuyển vào bên trong.

Một nhân viên phụ trách nhà tang lễ cho hay, nhiều thi thể bị cháy biến dạng, cơ quan chức năng đang khám nghiệm để xác định thêm danh tính.

Xe tải chở nhiều quan tài đến Nhà tang lễ.

Người thân các nạn nhân cũng có mặt, họ lo lắng khi chưa nhận diện được có phải là người nhà hay không.

Lực lượng cảnh sát, quân sự và dân quân tự vệ được huy động số lượng lớn nhằm đảm bảo an ninh và thực hiện công tác điều tra, cứu trợ.

Bên ngoài sân Nhà tang lễ Bệnh viện 198, ông Nguyễn Xuân Ứng, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Quận ủy Bắc Từ Liêm cho Tiền Phong biết, quận đã thành lập rất nhiều tổ công tác để thăm hỏi thân nhân các gia đình nạn nhân xấu số.

Cùng với đó, lãnh đạo quận cũng chỉ đạo thành lập một Ban túc trực để giúp đỡ công việc cho gia đình, Ban này do đồng Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách.

Lực lượng công an, dân quân tự vệ được huy động tối đa.

Hỗ trợ 103 triệu cho mỗi nạn nhân xấu số

Theo ông Ứng, hiện quận Bắc Từ Liêm và các Ban, ngành của thành phố đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong tổng số tiền 103 triệu đồng (bao gồm các khoản chi phí mai táng, lo phương tiện vận chuyển tử thi…).

Liên quan đến 8 nạn nhân còn lại chưa nhận được dạng, ông Ứng cho hay, cơ quan chức năng đang chuyển toàn bộ về Nhà tang lễ để thực hiện công tác khám nghiệm. Sau khi xác định được cụ thể sẽ liên hệ hoặc bàn giao cho người thân.

“Đã có một số gia đình đến hỏi, chúng tôi giới thiệu họ lên Cơ quan công an thành phố để thực hiện các thủ tục”, ông Ứng nói.

Ông Nguyễn Xuân Ứng.

Trước đó, khoảng 23h ngày 18/12/2024, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 23h40’ cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, hai người được đưa đi Bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Giết người”. Đồng thời khởi tố bị can Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, Cao Văn Hùng là đối tượng có hai tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Lời khai của đối tượng thể hiện, Hùng đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán nên đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 quán cà phê (nơi có nhiều xe máy) rồi châm lửa đốt. Camera an ninh ghi lại, Hùng cầm xô xăng tiến về phía quán cà phê, một lúc sau lửa bùng lên dữ dội, bao trùm khu vực trước cửa quán, bịt kín lối thoát nạn của những người bên trong.

Lửa nhanh chóng lan từ khu vực để xe máy vào tầng một rồi lên các tầng 2,3,4. Khi thấy ngọn lửa bùng lên, Hùng bỏ đi.