Cháy quán khiến 11 người tử vong: Lửa bùng lên dữ dội bịt hết lối ra

Người dân chứng kiến sự việc cho biết ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở khu vực cửa, cũng là nơi để nhiều xe máy, đã ngăn cản họ giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong quán.

Bà Nguyễn Thị Hợp (sinh sống cạnh quán cà phê Hát cho nhau nghe) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến vụ cháy tại số nhà 258 đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Bà Hợp cho biết, khoảng 23h ngày 18/12, khi bà và cháu nhỏ chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy nhiều tiếng nổ bộp bộp ở khu vực tầng một nhà kế bên.

Lực lượng chức năng dùng xe thang để giải cứu các nạn nhân. Ảnh: Đình Hiếu.

"Tôi nghe thấy tiếng hô cháy cháy thì chạy ra cửa ngó, lúc đó lửa đã bùng lên dữ dội ở trước cửa quán rồi lan sang nhiều xe máy đang để ở trước cửa", bà Hợp kể lại.

Theo bà Hợp, ngọn lửa bùng cháy rất lớn, lan nhanh khiến mọi người không thể lao vào để cứu các nạn nhân ở bên trong.

Hiện trường vụ cháy tại đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Đình Hiếu.

Cũng sinh sống gần hiện trường vụ cháy, anh Nguyễn Minh Hùng (31 tuổi) cho biết, khi phát hiện ra có cháy thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội và lan vào xe máy để trước cửa hàng.

"Lúc chạy gần đến hiện trường tôi ngửi thấy mùi xăng nồng nặc nhưng chỉ nghĩ rằng do các xe máy để trước cửa bị đổ ra. Chúng tôi tri hô những người còn ở bên trong bỏ chạy nhưng không thấy ai kêu cứu hay chạy ra ngoài", anh Minh Hùng nói.

Anh Nguyễn Đức Tuấn (41 tuổi) sinh sống cách hiện trường khoảng 50 m chia sẻ, khi phát hiện đám cháy, mọi người chạy đến nơi thấy ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực tầng một của căn nhà, không thể tiếp cận.

Vụ cháy đã khiến 11 người tử vong, hai người bị thương. Ảnh: Đình Hiếu.

"Lửa cháy dữ dội quá, nhiều người lo sợ sẽ lan sang các ôtô, xe máy đỗ xung quanh nên không ai dám xông vào. Mọi người chỉ biết gọi cho lực lượng Cảnh sát PCCC đến ứng cứu", anh Tuấn kể.

Theo Công an TP Hà Nội, ngay khi nhận được tin báo, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp với chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sau khoảng 40 phút, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, hai người được đưa tới Bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Bí thư Thành ủy Hà Nội trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Đình Hiếu.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố, trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai các biện pháp cứu nạn, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đến 0h ngày 19/12, Công an Thành phố đã bắt giữ được đối tượng nghi vấn là C.V.H. (SN 1973, trú tại Đông Anh, Hà Nội).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can đối với C.V.H. để điều tra, xử lý hành vi đốt quán làm nhiều người tử vong.