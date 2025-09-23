Vũ Cát Tường nói về việc có con

"Tôi nghĩ sau Anh trai ‘say hi’, tôi sẽ phải thay bỉm cho con", Vũ Cát Tường nói. Ca sĩ tổ chức lễ thành hôn vào tháng 2.

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Karik, Vũ Cát Tường chia sẻ về những cột mốc quan trọng của cuộc đời đồng thời hé lộ kế hoạch sinh con.

"Đang tính toán thôi nhưng tôi nghĩ sau Anh trai ‘say hi’, tôi sẽ phải thay bỉm cho con. Rồi mình sẽ trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên. Xong đến con mình khủng hoảng, ví dụ khi lên 3 tuổi, đi học, còn tôi tận hưởng tuổi trung niên bên vợ", Vũ Cát Tường nói.

Vũ Cát Tường đang tham gia Anh trai say hi. Ảnh: FBNV.

Vũ Cát Tường và Thu Trang tổ chức lễ thành hôn vào tháng 2. Buổi lễ diễn ra ấm cúng, riêng tư trong sự chứng kiến, chúc phúc của khoảng 100 khách mời gồm gia đình 2 bên, bạn bè thân thiết và số ít người hâm mộ.

Trong buổi lễ, Vũ Cát Tường xúc động bật khóc và nhắn nhủ nửa kia: “Em sẽ luôn là điều đẹp đẽ nhất anh may mắn có được ở kiếp sống cuối cùng này. Những ngày tháng còn lại, anh mong muốn được nắm tay, dìu dắt, yêu thương, bảo vệ em và cùng em già đi. Ngày này, người con gái này đang ở trước mặt anh sẽ là điều anh muốn ghi nhớ suốt đời”.

Vũ Cát Tường hiện tham gia chương trình Anh trai “say hi”. Sự xuất hiện của Vũ Cát Tường trong chương trình này khiến các đồng nghiệp lẫn khán giả bất ngờ.

Về lý do tham gia chương trình, Vũ Cát Tường giải thích: "Sau 12 năm làm nhạc, việc tham gia chương trình lần này có thể ví von như một bài kiểm tra để tôi kết hợp tất cả khả năng mình có. Nhưng quan trọng nhất là không được đánh mất chính mình. Rõ ràng 12 năm qua mọi người luôn nhìn thấy Tường gắn liền với cụm tiên phong, vì vậy khi ban tổ chức dám mời, Tường dám tham gia".