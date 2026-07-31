Vụ bị đánh đến 'thân tàn ma dại': Xuất hiện tình tiết mới tại tòa

Đại diện bị hại cung cấp thêm tình tiết và chứng cứ mới tại phiên tòa, cho biết 3 bị cáo còn có hành vi quăng nạn nhân vào trụ điện sau khi hành hung.

Ngày 30/7, TAND Khu vực 12 - Đắk Lắk tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Trần Văn Hội, Phan Thanh Tùng và Hồ Văn Viên (cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Cố ý gây thương tích".

Đây là 3 đối tượng vô cớ hành hung anh Võ Mộng Đạt (trú cùng địa chỉ), nhân vật trong loạt bài "Bị đánh đến thân tàn ma dại, thương tích 0%" do Báo Tiền Phong phản ánh.

3 bị cáo (từ trái qua): Viên, Tùng, Hội. Ảnh: Tuấn Nguyễn.





Mẹ bị hại nộp thêm video, tố bị cáo tiếp tục đe dọa gia đình

Trình bày trước HĐXX, bà Trần Thị Rung, mẹ của bị hại Võ Mộng Đạt, đề nghị tòa án xem xét vụ án trên cơ sở "người thật, việc thật". Bà cho biết các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, đặc biệt là dữ liệu camera đủ căn cứ xác định 3 bị cáo Trần Văn Hội, Phan Thanh Tùng và Hồ Văn Viên là những người gây thương tích cho anh Đạt.

Theo bà Rung, sau vụ việc, các bị cáo không thăm hỏi, khắc phục hậu quả hay bồi thường cho bị hại. Không chỉ vậy, bà cho rằng các bị cáo còn tiếp tục đánh chồng bà, đến nhà uy hiếp, đe dọa gia đình và hành hung cả người khác. Những nội dung này, gia đình đã có đơn gửi cơ quan công an đề nghị xem xét, xử lý.

Về trách nhiệm dân sự, bà Rung không đồng tình với nội dung cáo trạng thể hiện các bị cáo có thái độ ăn năn, hối cải, bởi theo bà, từ khi vụ việc xảy ra đến nay gia đình không ghi nhận bất kỳ thiện chí khắc phục hậu quả nào từ phía các bị cáo.

Đối với kết luận giám định, bà Rung đồng ý với Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 470/KL-VPYTW ngày 18/12/2025 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, xác định anh Võ Mộng Đạt mắc rối loạn vận động phân ly, tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%, nguyên nhân do sang chấn tâm lý sau khi bị đánh.

Đáng chú ý, tại phiên tòa, bà Rung giao nộp thêm 5 đoạn video cho HĐXX. Theo bà, các video này thể hiện sau khi xảy ra vụ việc, bị cáo Phan Thanh Tùng cùng người thân đã nhiều lần đến nhà có hành vi uy hiếp, đe dọa gia đình bị hại.

Bà cũng cung cấp thêm tình tiết mới và đề nghị HĐXX triệu tập 2 người làm chứng, cho rằng những người này từng chứng kiến việc sau khi đánh anh Đạt tại quán cà phê, 3 bị cáo tiếp tục bế và quăng nạn nhân vào trụ điện.

Theo bà, đây là những tình tiết quan trọng cần được làm rõ để xác định đầy đủ diễn biến và hậu quả của vụ án.

Bà Trần Thị Rung, mẹ của bị hại Võ Mộng Đạt, trình bày tại tòa. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Viện kiểm sát đề nghị điều tra bổ sung tình tiết bị cáo quăng nạn nhân vào trụ điện

Tại phần tranh luận, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố cho rằng quá trình xét xử đã phát sinh thêm nhiều tình tiết mới cần được xác minh. Cụ thể, gia đình bị hại giao nộp thêm 5 đoạn video được cho là thể hiện hành vi uy hiếp, đe dọa của bị cáo Tùng và người nhà sau khi vụ việc xảy ra, đồng thời đề nghị triệu tập 2 nhân chứng được cho là trực tiếp chứng kiến việc các bị cáo bế, quăng bị hại vào trụ điện.

Từ đó, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, bảo đảm việc giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ mâu thuẫn trong các kết luận giám định pháp y tâm thần.

Theo luật sư, tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số 118/KLGĐ ngày 6/6/2024 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, anh Võ Mộng Đạt được xác định bị sa sút trí tuệ không biệt định, mức độ nặng, tỷ lệ tổn thương cơ thể 63%, nhưng không có cơ sở xác định bệnh lý này do vụ bị đánh ngày 26/10/2023 gây ra.

Trong khi đó, Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 470/KL-VPYTW ngày 18/12/2025 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa lại xác định anh Đạt bị rối loạn vận động phân ly, tỷ lệ tổn thương 23%, và nguyên nhân xuất phát từ sang chấn tâm lý do bị đánh.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại cũng thống nhất đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ các tình tiết, chứng cứ và nội dung mà đại diện bị hại đã trình bày tại phiên tòa. Đồng thời, luật sư cho biết gia đình bị hại sẽ yêu cầu giải quyết bồi thường dân sự ngay trong vụ án này, bởi từ khi vụ việc xảy ra đến nay, các bị cáo không thể hiện sự ăn năn, hối cải.

Nói lời sau cùng trước HĐXX, cả ba bị cáo vẫn không thừa nhận tỷ lệ thương tích của bị hại là do mình gây ra, nhưng đều xin được giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, HĐXX quyết định nghị án và thông báo sẽ tuyên án vào sáng 3/8.

Như Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh, sau khi anh Đạt bị đánh, qua nhiều lần giám định thương tích và pháp y tâm thần, các cơ quan chuyên môn kết luận tỷ lệ thương tích 0%, hoặc chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý.

Từ đó, gia đình nạn nhân nhiều lần gửi đơn kêu cứu, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân khiến ông Đạt rơi vào tình cảnh "thân tàn ma dại" và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.