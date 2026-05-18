Vovo nhận giải thưởng doanh nghiệp đổi mới và sáng tạo

Vovo đoạt giải nhờ định hướng phát triển mô hình TMĐT theo sở thích, lấy người dùng làm trung tâm và mở rộng trải nghiệm mua sắm theo hướng minh bạch, linh hoạt hơn.

Vovo là nền tảng thương mại điện tử được vinh danh tại chương trình “The Best of Vietnam 2026” ở hạng mục “Đổi mới và sáng tạo”. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh doanh nghiệp, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ có nhiều đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam. Lễ trao giải được tổ chức tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, quy tụ doanh nghiệp, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu thuộc nhiều lĩnh vực.

Việc được ghi nhận ở hạng mục “Đổi mới và sáng tạo” phản ánh định hướng phát triển nhất quán của Vovo trong quá trình xây dựng nền tảng không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm, mà còn mở rộng khả năng tham gia, lựa chọn và trải nghiệm của người dùng trong suốt hành trình tiêu dùng số.

Theo định hướng phát triển, Vovo theo đuổi mô hình thương mại điện tử theo sở thích, lấy người dùng làm trung tâm, kết hợp trải nghiệm mua sắm mang tính khám phá, cơ chế ký gửi sản phẩm, chính sách trợ giá từ nền tảng và cơ chế tương tác rõ ràng. Tất cả nhằm mang lại giá trị sử dụng thực tế cũng như giá trị dài hạn cho người dùng.

Đổi mới cách người dùng tham gia hành trình mua sắm

Khác với mô hình thương mại điện tử truyền thống vốn tập trung vào các bước lựa chọn, thanh toán và nhận hàng, Vovo được phát triển theo hướng mở rộng vai trò của người dùng trong toàn bộ quá trình mua sắm.

Vovo nhận giải “The Best of Vietnam 2026” ở hạng mục “Đổi mới và sáng tạo”.

Trên nền tảng đó, người dùng không chỉ mua sắm trực tuyến, mà còn có thêm lựa chọn sau giao dịch như ký gửi sản phẩm không còn nhu cầu sử dụng; tham gia hoạt động chia sẻ nhằm mở rộng giá trị sử dụng của hàng hóa và tăng mức độ gắn kết với hệ sinh thái. Cách tiếp cận này giúp trải nghiệm mua sắm không dừng lại ở giao dịch, mà trở thành quá trình có thêm lựa chọn, phản hồi và khả năng tham gia rõ ràng hơn.

Đại diện Vovo chia sẻ: “Giải thưởng này là sự ghi nhận cho định hướng phát triển mà Vovo đã kiên trì theo đuổi. Chúng tôi tin rằng đổi mới không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở cách thiết kế trải nghiệm mua sắm khiến người dùng cảm thấy dễ tham gia hơn, minh bạch hơn và có nhiều lựa chọn hơn trong suốt hành trình sử dụng nền tảng”.

Mô hình TMĐT theo định hướng phát triển bền vững

Điểm đổi mới của Vovo không chỉ nằm ở việc hỗ trợ giao dịch thuận tiện hơn, mà còn ở cách nền tảng tập trung nhiều hơn vào cảm nhận thực tế của người dùng, mức độ tham gia và quyền lựa chọn sau mỗi giao dịch.

Theo định hướng đó, Vovo xem người dùng không chỉ là đối tượng sử dụng dịch vụ, mà còn là nguồn giá trị quan trọng của toàn bộ hệ sinh thái. Nền tảng triển khai cơ chế theo định hướng sở thích cùng phương thức vận hành minh bạch hơn, để mỗi lần tham gia đều mang lại giá trị rõ ràng và dễ cảm nhận.

Cùng với đó, Vovo cũng chú trọng xây dựng cơ chế bảo vệ người dùng thông qua nguyên tắc vận hành minh bạch, hàng hóa xác thực, giao nhận có thể theo dõi, giá trị tham gia rõ ràng, ký gửi an toàn, thu nhập dễ dàng rút ra, cơ chế công bằng và tài khoản được bảo vệ. Những yếu tố này góp phần tạo nền tảng cho niềm tin, đồng thời hỗ trợ định hướng phát triển dài hạn và bền vững của doanh nghiệp.

Chương trình “The Best of Vietnam 2026” hướng đến việc tôn vinh thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ uy tín, chất lượng, qua đó giúp người tiêu dùng nhận biết lựa chọn phù hợp hơn và tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng.

Trong bối cảnh đó, việc Vovo được vinh danh ở hạng mục “Đổi mới và sáng tạo” cho thấy nỗ lực thử nghiệm mô hình thương mại điện tử theo sở thích đang từng bước được ghi nhận. Đây không chỉ là dấu mốc của doanh nghiệp, mà còn phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của thị trường đối với nền tảng có khả năng kết hợp giữa trải nghiệm, tính minh bạch và sự tham gia của người dùng trong tiêu dùng số.