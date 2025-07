Với MU, Mbeumo đắt nhưng đáng

Manchester United dồn toàn lực hoàn tất thương vụ Bryan Mbeumo với mức phí lên tới 71 triệu bảng. Đây không chỉ là một chữ ký bom tấn mà còn là lời khẳng định cho tham vọng cải tổ hàng công của “Quỷ đỏ” sau mùa giải 2024/25 đầy thất vọng.

Từ mức định giá ban đầu khoảng 50 triệu bảng, “Quỷ đỏ” phải chấp nhận leo thang tới 71 triệu bảng để thuyết phục Brentford. Sự kiên quyết từ phía đối tác, cùng kế hoạch tìm người thay thế như Omari Hutchinson, khiến đàm phán kéo dài. Tuy nhiên, điều quan trọng là thương vụ này chưa bao giờ đứng trước nguy cơ đổ bể.

Man United muốn chốt nhanh Mbeumo trước chuyến du đấu Mỹ, và khả năng anh góp mặt trong trận gặp West Ham tại New Jersey là rất cao. Dù có thể bỏ lỡ vài buổi tập tiền mùa giải, kinh nghiệm chinh chiến 4 mùa liên tiếp tại Premier League của Mbeumo là bảo chứng cho khả năng thích nghi tức thì.

Mùa hè năm ngoái, Man United không chi quá 60 triệu bảng cho bất kỳ bản hợp đồng nào. Nhưng ở kỳ chuyển nhượng này, họ phá rào cho cả Mbeumo và Cunha. Con số 71 triệu bảng cho riêng Mbeumo chắc chắn gây tranh cãi, song nếu hai tân binh này mang về khoảng 35 bàn thắng, mọi lời bàn tán sẽ trở nên vô nghĩa.

Điểm đáng chú ý là cả Cunha và Mbeumo đều chứng tỏ giá trị tại Premier League - một sự lựa chọn an toàn và khôn ngoan hơn so với những canh bạc từ các giải đấu khác. Sau một mùa giải kết thúc với hiệu số âm, việc bổ sung hai chân sút thuộc top ghi bàn giải Ngoại hạng là nước đi đầy lý tính.

Ngay cả khi có Mbeumo, Man United vẫn thiếu một tiền đạo cắm đẳng cấp. Hojlund và Zirkzee chưa đủ tầm để gánh hàng công. CLB buộc phải cân nhắc phương án ngắn hạn hoặc chờ cơ hội sở hữu một chân sút có điều khoản giải phóng.

Mbeumo sẽ không bị ép chơi tiền đạo cắm. Anh mạnh nhất ở cánh, nơi có thể kết hợp với Bruno Fernandes, Amad và Cunha để tạo nên bộ khung tấn công giàu biến hóa.

Không chỉ tài năng, Mbeumo còn nổi bật nhờ sự cầu tiến. Ngay trong mùa đầu tiên tại Premier League, anh chủ động áp dụng chương trình tập luyện đặc biệt, từ chỉnh tư thế đến tăng cường thể lực - bước ngoặt đưa bản thân trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh hàng đầu giải đấu.

Old Trafford chắc chắn mang đến áp lực lớn hơn nhiều so với sân Brentford Community chỉ 17.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, sự khiêm nhường và ý chí sắt đá của Mbeumo chính là yếu tố giúp Man United tin rằng anh đủ bản lĩnh vượt qua thử thách.

Bryan Mbeumo không chỉ là bản hợp đồng đắt đỏ mà còn là lời khẳng định về tham vọng trở lại đỉnh cao của Man United. Đây không phải cây đũa thần giúp “Quỷ đỏ” lột xác ngay tức khắc, nhưng với Mbeumo và Cunha, hàng công của họ có lý do để trở nên mạnh mẽ và giàu sức sống hơn trong mùa giải tới.

