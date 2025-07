Mbeumo đổi đời khi đến MU

Tiền đạo Bryan Mbeumo sẽ tăng thu nhập đáng kể khi gia nhập Manchester United.

Mbeumo thỏa ước nguyện gia nhập MU.

Theo The Sun, Mbeumo được đề nghị mức lương 180.000 bảng mỗi tuần tại sân Old Trafford, tăng đáng kể so với mức 45.000 bảng mỗi tuần mà anh nhận tại Brentford. Việc chuyển đến MU không chỉ giúp Mbeumo thỏa ước nguyện chơi cho một đội bóng lớn mà còn mang lại cho bản thân thu nhập cao hơn.

Sau nhiều cuộc đàm phán, Brentford đồng ý để Mbeumo gia nhập MU theo hợp đồng có tổng giá trị 71 triệu bảng. Trong đó, 65 triệu bảng là phí chuyển nhượng, kèm theo 6 triệu bảng phụ phí tùy thuộc vào thành tích của câu lạc bộ.

Ngoài MU, Tottenham cũng bày tỏ sự quan tâm đến Mbeumo, với HLV Thomas Frank mong muốn tái hợp cậu học trò cũ tại Spurs. Tuy nhiên, Mbeumo khẳng định rằng chỉ muốn chuyển đến Manchester United.

Mbeumo gia nhập Brentford từ Troyes vào tháng 8/2019, khi đội bóng vẫn còn thi đấu ở Championship. Lúc đó, mức phí chuyển nhượng 5,8 triệu bảng đã được coi là kỷ lục của câu lạc bộ.

Trong mùa giải 2024/25, Mbeumo thể hiện phong độ xuất sắc, ghi được 20 bàn thắng và có 7 pha kiến tạo, góp phần giúp Brentford kết thúc ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Với MU, đội bóng này sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm tân binh sau khi hoàn tất hai thương vụ cho hàng công là Mbeumo và Matheus Cunha.

Highlight Hong Kong 1-3 MU: 'Quỷ đỏ' gỡ thể diện Tối 30/5, MU lội ngược dòng hạ tuyển Hong Kong (Trung Quốc) 3-1 nhờ cú đúp của Chido Obi-Martin.