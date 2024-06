Vóc dáng vợ Văn Hậu, bà xã Tiến Dũng sau khi sinh con

Ngày 2/6, vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My tổ chức lễ đầy tháng cho con trai đầu lòng, tên thân mật ở nhà là Lúa. Đây cũng là lần đầu tiên cặp đôi khoe ảnh quý tử trên trang cá nhân. Trong bức ảnh của gia đình nhỏ, nhan sắc mẹ bỉm Doãn Hải My nhận nhiều lời khen tươi tắn, không khác nhiều so với khi mang thai hay thậm chí lúc chưa kết hôn. Ảnh: Đoàn Văn Hậu.