Tại sao nhiều cặp đôi không yêu nhau quá 3 tháng?

Chia tay sau 3 tháng tìm hiểu dường như là "lời nguyền" với nhiều cặp đôi. Đây không phải là hiện tượng quá khó giải thích.

Nhiều cặp đôi chia tay chỉ sau 3 tháng tìm hiểu.

Cái gọi là "lời nguyền 3 tháng" từ lâu đã được nhiều người nhắc đến qua các bài đăng trên mạng xã hội, ám chỉ việc thường chia tay người yêu chỉ sau 3 tháng hẹn hò.

Theo các chuyên gia, hiện tượng này không quá khó giải thích. Giai đoạn 3 tháng này còn được gọi là "giai đoạn trăng mật", theo New York Post.

Angelika Koch, chuyên gia được chứng nhận về các mối quan hệ tại Mỹ, từng hợp tác với ứng dụng hẹn hò Taimi, giải thích: "3 tháng là khoảng thời gian tuyệt vời để cho phép bạn biết sơ bộ về nửa kia. Nó giúp bạn biết liệu người đó có phải là tay chơi, 'cờ đỏ' (chỉ mối quan hệ không lành mạnh) hay người đó có thực sự muốn có một mối quan hệ hay không".

Với nhiều cặp đôi, họ đã quan sát đủ để biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Và đối với một số cặp, cuộc tình sẽ chấm dứt ở đây.

Các cặp đôi dần bộc lộ những ý định thực sự và điều kỳ quặc sau khi hẹn hò một thời gian.

Vienna Pharaon, nhà trị liệu hôn nhân và gia đình, đồng thời là tác giả cuốn sách The Origins of You, nói với The Knot: “Lúc mới bắt đầu, một mối quan hệ thường vui vẻ và thú vị".

Tuy nhiên theo thời gian, những ý định thực sự và điều kỳ quặc của một người sẽ lộ ra.

"Tình cảm sẽ bớt nồng nhiệt hơn một chút và nó thường có xu hướng xảy ra một khi chúng ta không còn đặt một người hay mối quan hệ lên hàng đầu".

Sau khi sự mê đắm tan đi, việc suy nghĩ một cách thực tế về độ kết nối và khả năng phù hợp giữa hai người sẽ có thể giúp ta bớt đau lòng trong tương lai.

Ba tháng không chỉ là một cột mốc cho mối quan hệ - theo một nghiên cứu được công bố trên Sage Journals, nó còn là khoảng thời gian trung bình để đàn ông và phụ nữ yêu nhau.

Theo đó, trung bình, đàn ông cân nhắc việc thú nhận tình yêu sau 69 ngày bắt đầu một mối quan hệ, trong khi phụ nữ là 77 ngày. Bên cạnh đó, đàn ông có xu hướng đợi trung bình 107 ngày để nói “Anh yêu em” trong khi phụ nữ đợi 122 ngày.