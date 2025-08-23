Vóc dáng săn chắc của Katy Perry

Katy Perry tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi giữa chuyến lưu diễn. Cô khoe thân hình săn chắc khi nô đùa cùng bạn bè trên bãi biển.

Theo Daily Mail, Katy Perry thu hút sự chú ý khi khoe thân hình, nô đùa cùng nhóm bạn khi tắm biển tại Miami, Mỹ. Hiện tại, nữ ca sĩ tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng trong thời gian thực hiện chuyến lưu diễn Lifetimes Tour.

Qua loạt ảnh được giới truyền thông ghi lại, Katy Perry xuất hiện với vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn trong bộ bikini thiết kế theo phong cách bandeau kết hợp kính râm. Rũ bỏ áp lực, mệt mỏi sau nhiều đêm trình diễn, giọng ca Roar cho thấy tâm trạng vui vẻ bằng nhiều kiểu tạo dáng hài hước bên những người bạn.

Katy Perry nghỉ dưỡng cùng bạn bè. Ảnh: BackGrid.

Thời gian qua, Katy Perry luôn là tâm điểm chú ý sau khi chia tay Orlando Bloom và mới đây vướng tin đồn hẹn hò cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Hồi tháng 7, TMZ khiến công chúng bất ngờ khi đăng tải đoạn video Katy Perry dùng bữa tối cùng Justin Trudeau tại nhà hàng Le Violon ở Montreal. Đoạn video cho thấy cả hai nghiêng người sát nhau qua bàn ăn, trò chuyện thân mật và cười đùa. Song, Katy Perry và Justin Trudeau đều chưa lên tiếng trước tin đồn hẹn hò.

Một nguồn tin chia sẻ với Daily Mail rằng: "Justin Trudeau không vui khi những bức ảnh trong buổi hẹn hò đầu tiên của họ bị lộ. Khi những bức ảnh này xuất hiện, mọi chuyện trở nên ầm ĩ và đó không phải là điều anh ấy mong muốn. Katy Perry không quan tâm lắm nhưng Justin Trudeau mới là người thấy khó chịu".

Hai ngày sau ồn ào tình cảm, Justin Trudeau cùng con gái tham dự buổi trình diễn của Katy Perry ở Montreal. Tờ Page Six tiết lộ chuyện tình chớm nở giữa Katy Perry và Justin Trudeau đã “nguội lạnh” do lịch trình bận rộn.