Vóc dáng khó tin ở tuổi 56 của Uhm Jung Hwa

Mới đây, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Uhm Jung Hwa khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ trên mạng xã hội hai bức ảnh áo tắm chụp cách nhau 10 năm. Ảnh bên trái được thực hiện năm 2015, trong khi tấm ảnh bên phải chụp vào 2025.

Trong ảnh, Uhm Jung Hwa mặc bộ đồ bơi một mảnh màu trắng từ cùng thương hiệu. Dù từ tuổi 46 năm 2015 đến 56 tuổi ở hiện tại, cô vẫn duy trì vóc dáng cân đối, làn da mịn màng và thần thái tự tin. Với chiều cao 1,64 m và cân nặng 48 kg, Uhm Jung Hwa được khen trẻ trung so với độ tuổi.

Nhiều khán giả bất ngờ trước vóc dáng gợi cảm của nữ ca sĩ. Loạt ảnh so sánh ngoại hình sau 10 năm của Uhm Jung Hwa lập tức thu hút sự chú ý với tương tác lớn trên các trang mạng xã hội.

Uhm Jung Hwa gần đây ghi dấu ấn với vai diễn trong phim Doctor Cha của JTBC. Cô cũng tham gia phim Miss Fortune và chương trình Dancing Queens on the Road của tvN. Ở tuổi 56, cô vẫn là biểu tượng truyền cảm hứng và ngôi sao hạng A ở làng giải trí Hàn Quốc nhờ ngoại hình đẹp, thái độ, năng lượng tích cực.

Uhm Jung Hwa sinh năm 1969, thường được gọi là Madonna xứ Hàn nhờ phong cách táo bạo. Cô ra mắt với tư cách ca sĩ năm 1993 qua album Sorrowful Secret, rồi nhanh chóng nổi tiếng với các ca khúc như Rose of Betrayal và Invitation.

Ngoài âm nhạc, Uhm Jung Hwa ghi dấu ấn qua diễn xuất, với các phim như Marriage Is a Crazy Thing, đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards và gần đây là Doctor Cha của JTBC.

Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.