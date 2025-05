Nữ diễn viên Hàn Quốc nghỉ dưỡng ở Phú Quốc

Ngày 25/5, trên trang cá nhân có hơn 5 triệu người theo dõi, nữ diễn viên kiêm ca sĩ thần tượng Jo Yuri chia sẻ loạt ảnh chụp tại Phú Quốc. Kèm theo loạt ảnh, Jo Yuri viết ngắn gọn: “Xin chào Phú Quốc”. Trong hình, Jo Yuri chọn trang phục đơn giản khi chụp hình dưới ánh hoàng hôn. Loạt ảnh lập tức nhận được sự chú ý với tương tác lớn.

Thời gian qua, nhiều sao Hàn Quốc tới Việt Nam nghỉ dưỡng hoặc chụp ảnh tạp chí. Tháng 4, diễn viên Jung Il Woo có chuyến đi nhiều ngày tới Việt Nam. Diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong Gia đình là số 1 mô tả đây là một trong những chuyến đi hạnh phúc nhất. Anh được chào đón thân thiện, nồng nhiệt từ người hâm mộ và người dân địa phương. Chuyến đi kéo dài 10 ngày để lại trong Jung Il Woo nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Sáng 25/5, Ji So Yeon cũng chia sẻ loạt ảnh tận hưởng kỳ nghỉ tại Đà Nẵng. Nữ diễn viên cho biết cô thấy rất ấn tượng với ẩm thực nơi đây. Đà Nẵng, Hội An cũng là điểm đến của Seo Ye Ji cách đây không lâu để chụp ảnh tạp chí.

Jo Yu Ri (sinh năm 2001) từng tham gia chương trình sống còn Produce 48, sau đó trở thành thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE. Sau hơn 2 năm hoạt động, IZ*ONE tan rã và Jo Yu Ri phát triển sự nghiệp cá nhân. Cô ra mắt với tư cách diễn viên qua web drama Mimicus vào năm 2022 và gần đây được chú ý khi xuất hiện trong Squid Game 2.

