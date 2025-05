Cuộc sống hiện tại của Mây Trắng

Đội hình hiện tại của Mây Trắng do Ngọc Châu (đứng giữa) làm trưởng nhóm. Ngọc Châu thừa nhận nhiều khán giả chỉ trích cô cố bám lấy tên tuổi của Mây Trắng để được ca hát. Tuy nhiên, cô không bận tâm những ý kiến trái chiều. Lý do là việc thành lập một nhóm nhạc mới ở hiện tại không dễ dàng và các thành viên cũ đều đồng ý để Ngọc Châu tiếp tục hoạt động với danh nghĩa Mây Trắng. Do đó, dù nhiều lần thay đổi thành viên nhưng Ngọc Châu vẫn duy trì Mây Trắng. Ngoài ra, Ngọc Châu hiện là mẹ đơn thân của bé trai 9 tuổi. Cô ly hôn chồng chỉ sau một năm chung sống và hiện một mình chăm sóc con.