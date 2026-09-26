'Vỡ tiến độ' tuyến đường gần 1 km, hơn 200 tỷ đồng

Khởi công từ năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, tuyến đường nối Quốc lộ 46 với cảng Cửa Lò, Nghệ An dài chưa đầy 1 km đến nay vẫn dang dở.

Dự án đường giao thông kết nối Quốc lộ 46 đến bến 5, bến 6 cảng Cửa Lò được khởi công năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng . Tuyến đường dài hơn 960 m, nền đường rộng 18 m, gồm cầu Tân Thủy dài 175 m cùng các tuyến đường số 1 và số 2.

Gần 1 km đường làm mãi không xong

Công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối từ quốc lộ 46 đến đường Bình Minh, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, nâng hiệu quả khai thác cảng Cửa Lò. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, tuyến đường vẫn chưa thể hoàn thành.

Tuyến đường nối quốc lộ 46 với bến 5, bến 6 cảng Cửa Lò dài hơn 960 m, nhưng nhiều năm triển khai vẫn chưa hoàn thành.

Tại khối 1 Nghi Tân, phường Cửa Lò, hiện còn 60 thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án, gồm 56 thửa của hộ gia đình và 4 thửa của doanh nghiệp, tổ chức. Công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất khiến một phần công trình phải tạm dừng.

Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến nguồn vốn, rà soát nguồn gốc đất và xác định phương án bồi thường. Một số hộ có nhà nằm sát mốc giới thu hồi, diện tích đất còn lại nhỏ, khiến việc ổn định cuộc sống sau giải tỏa gặp khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hòa (70 tuổi, trú khối 1 Nghi Tân, phường Cửa Lò) cho biết từ năm 2022 gia đình được đo đạc, kiểm đếm tài sản để phục vụ công tác bồi thường. Người dân khi đó được thông báo sẽ sớm nhận tiền và chuyển đến khu tái định cư, thế nhưng nhiều năm trôi qua mà gia đình bà Hòa vẫn chưa được giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Hòa chia sẻ gia đình nhiều năm qua vẫn phải chờ bồi thường, di dời.

“Nhà cửa hư hỏng, mái đã bị dột sau các đợt mưa bão nhưng chúng tôi không dám sửa. Năm này qua năm khác, gia đình cứ phải chờ”, bà Hòa nói.

Cùng cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Nga ở phường Cửa Lò cho hay, dự án kéo dài khiến cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng. Nhà xuống cấp nhưng không thể sửa chữa, trong khi thời điểm nhận tiền bồi thường, di dời vẫn chưa rõ. “Phía bên kia sông, những hộ dân cùng thuộc dự án đã được bồi thường, chuyển đến nơi ở mới từ lâu. Chúng tôi vẫn phải chờ”, bà Nga chia sẻ.

Tuyến đường chưa đầy 1 km nhưng dang dở suốt 4 năm.

Ông Nguyễn Đại Dương - Khối trưởng khối 1 Nghi Tân - cho hay: “Người dân trong khối đều đồng tình với chủ trương triển khai dự án, mong tuyến đường sớm hoàn thành để tạo thuận lợi cho giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế và giúp dân ổn định cuộc sống”.

Đường chưa xong, dân lo ngập

Không chỉ chậm tiến độ, việc thi công kéo dài còn gây bất tiện cho khu dân cư lân cận.

Theo phản ánh của người dân, nền đường được đắp cao trong khi hệ thống mương thoát nước dọc tuyến có tiết diện nhỏ. Một số mương thoát nước cũ do người dân tự làm trước đây bị phá bỏ trong quá trình thi công. Sau những trận mưa lớn, nước từ khu dân cư không thoát kịp, tràn vào sân và ứ đọng trong thời gian dài.

“Mấy ngày vừa qua mưa lớn, nước tràn vào sân, ứ đọng rất lâu. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nhưng dự án chưa hoàn thành nên tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm”, một người dân chia sẻ.

Cán bộ phường Cửa Lò tiến hành đo đạc, kiểm đếm tài sản để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bà Vi Thị Duyến - Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cửa Lò - cho biết, dự án từng phải tạm dừng do thiếu vốn. Quá trình chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng khiến công tác quản lý, triển khai dự án có thời điểm bị gián đoạn.

Sau khi thành lập ban quản lý dự án mới, địa phương đang thực hiện lại việc đo đạc, kiểm đếm tài sản của các hộ dân để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tuyến đường dang dở khiến người dân khổ sở, nhất là vào mùa mưa.

Theo kế hoạch, hồ sơ kiểm đếm dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Sau đó, địa phương sẽ trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí bồi thường, đồng thời tiếp tục bố trí vốn để thi công những hạng mục còn lại. Khi mặt bằng được bàn giao và nguồn vốn được bố trí, các hạng mục dang dở của tuyến đường mới có thể tiếp tục thi công, hoàn thiện.