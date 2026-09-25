Vì sao căn hộ Times City vẫn tăng giá liên tục sau hơn 10 năm bàn giao

Khu đô thị Times City là một trong những dự án đầu tiên tại Hà Nội áp dụng mô hình khu phức hợp tích hợp bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại ngay trong khuôn viên dự án.

Times City duy trì sức hút sau nhiều năm nhờ hệ thống tiện ích phong phú. Ảnh: Batdongsan.com.vn.

Khu đô thị Times City tọa lạc tại số 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng cũ, được đưa vào sử dụng từ năm 2013. Sau hơn một thập kỷ, đây vẫn là một trong những khu đô thị có mật độ giao dịch thứ cấp sôi động trong khu vực trung tâm phía nam thành phố Hà Nội.Đặc biệt, trong giai đoạn gần đây, khi nguồn cung căn hộ mới ở trung tâm ngày càng khan hiếm, một phần lực cầu càng tìm lại những dự án chung cư cũ có vị trí đẹp và tiện ích đầy đủ.

Điểm khác biệt lớn nhất giúp Times City duy trì sức hút sau nhiều năm nằm ở hệ thống bệnh viện đa khoa quốc tế và trường liên cấp ngay trong nội khu, hoạt động liên tục từ khi dự án đi vào vận hành. Với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, việc có bệnh viện và trường học trong bán kính vài trăm mét là yếu tố khó tìm thấy ở phần lớn dự án chung cư khác, kể cả nhiều dự án mới mở bán gần đây vẫn đang trong quá trình hoàn thiện tiện ích.

Bên cạnh đó, công viên nước và hệ thống cây xanh nội khu được bảo trì ổn định qua nhiều năm cũng là yếu tố giữ chân cư dân hiện hữu, đồng thời tạo sức hút với người mua mới trên thị trường thứ cấp, đặc biệt là các căn có view công viên hoặc hồ nước.

Thị trường cho thuê tại Times City cũng rất sôi động, đặc biệt với nhóm khách thuê là chuyên gia nước ngoài và người đi làm khu vực nội thành nhờ vị trí trung tâm và tiện ích đồng bộ. Mức giá thuê hiện có sự phân hóa theo tòa và tầng, trong đó các căn view công viên hoặc hồ thường có mức giá thuê nhỉnh hơn mặt bằng chung, phản ánh đúng logic thị trường khi người thuê sẵn sàng trả thêm cho chất lượng sống tốt hơn.

Nếu so với một đại đô thị trẻ hơn như Vinhomes Smart City tại khu vực Tây Mỗ - Đại Mỗ, bàn giao từ năm 2020 với lượng căn hộ dồi dào, thì Times City đã bước vào giai đoạn nguồn cung ổn định, vì vậy ít chịu áp lực cạnh tranh từ chính các sản phẩm mới trong cùng dự án.

Tuy nhiên, người mua quan tâm đến Times City ở thời điểm hiện tại cần lưu ý rằng mức giá đã tăng đáng kể so với vài năm trước, do đó nên so sánh kỹ theo từng tòa, từng view cụ thể thay vì chỉ dựa vào mức giá trung bình chung của cả khu đô thị. Ngoài ra, với các căn hộ đã qua nhiều đời chủ, người mua cũng nên kiểm tra kỹ tình trạng sổ hồng và lịch sử bảo trì, sửa chữa của căn hộ trước khi giao dịch.

Giá rao bán căn hộ Vinhomes Times City 80m2 hiện vào khoảng 7,6 tỷ đồng . Ảnh: Batdongsan.com.vn.

Sau hơn một thập kỷ vận hành, Times City tiếp tục chứng minh giá trị bền vững của một mô hình khu phức hợp có tiện ích tích hợp đầy đủ, thể hiện qua mức tăng giá vượt trội so với nhiều dự án khác trong cùng giai đoạn.

Với người mua ở thực, đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhu cầu sống dài hạn tại khu vực trung tâm. Với nhà đầu tư, mức giá đã tăng mạnh trong năm qua cũng là yếu tố cần tính toán kỹ về biên độ lợi nhuận còn lại trước khi xuống tiền.

Người quan tâm có thể tra cứu chi tiết lịch sử giá theo từng tòa trên Batdongsan.com.vn để có cơ sở so sánh khách quan.