Vợ Song Joong Ki sinh con gái

Chiều 20/11, tờ Newsen đưa tin Song Joong Ki thông báo vợ anh vừa hạ sinh con gái ở Rome, Italy.

Song Joong Ki chia sẻ: "Chỉ hơn một năm kể từ khi tôi gặp con đầu lòng của mình, tôi rất biết ơn vì đã gặp thêm một em bé xinh đẹp khác. Cô công chúa xinh đẹp đã chào đời rất khỏe mạnh. Vợ và con tôi đều khỏe mạnh và đang được nghỉ ngơi, chăm sóc tốt. Tôi sẽ sống tốt hơn để báo đáp may mắn này. Hiện giờ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và sẵn sàng trở lại trường quay”.

Song Joong Ki kết hôn với cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders vào năm 2023. Cùng năm đó, cô sinh con trai đầu lòng ở Rome.

Thời gian qua, vợ chồng Song Joong Ki nhiều lần được phát hiện cùng nhau đi du lịch. Tháng 4, tờ Newsis đưa tin vợ chồng Song Joong Ki, Katy Louise Saunders cùng con trai nghỉ dưỡng tại Nhật Bản.

Sau đó, Song Joong Ki cũng trở lại với bộ phim Tên tôi là Loh Kiwan kể về tình yêu giữa người đàn ông đào tẩu khỏi Triều Tiên và dự án Bogota: City of the Lost được giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2024. Tuy nhiên, cả 2 phim đều không nhận được phản hồi tích cực. Trong đó, Tên tôi là Loh Kiwan bị chê về kịch bản lẫn diễn xuất của các diễn viên chính.

Song Joong Ki đang quay bộ phim truyền hình My Youth. Đây là dự án hài lãng mạn có sự tham gia của nữ diễn viên Chun Woo Hee. Trong phim, Song Joong Ki vào vai Sun Woo Hae, một tiểu thuyết gia.

