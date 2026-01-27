Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vờ giúp người, đối tượng cầm 25.000 USD lên ôtô phóng chạy

  • Thứ ba, 27/1/2026 06:10 (GMT+7)
Công an phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) đã vận động đối tượng truy nã đặc biệt Trương Văn Tú (SN 2001, thường trú tại xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) ra đầu thú.

Theo hồ sơ, tháng 7/2024, anh H (SN 1990; trú tại Hưng Yên) thỏa thuận ứng tiền cho nhóm của Tú để đi xuất khẩu lao động, sau đó nhóm của Tú sẽ mua USD để trả lại. Tuy nhiên, sau khi đến ngân hàng mua USD, Tú đã cầm 25.000 USD rồi lên ôtô bỏ chạy.

Đối tượng truy nã Trương Văn Tú.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 8/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Văn Tú về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 11/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Tú. Đến ngày 25/01/2026, Công an phường Vĩnh Tuy vận động thành công đối tượng Trương Văn Tú ra đầu thú.

Quyết định truy nã đối tượng Trương Văn Tú.

Công an phường Vĩnh Tuy đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố để giải quyết theo quy định.

Lê Nam/An ninh thủ đô

