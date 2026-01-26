Công an Hà Nội vào cuộc vụ cụ bà 90 tuổi bị giúp việc bạo hành

Trước đó, vào ngày 12/1, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C về việc mẹ anh là bà N bị nữ giúp việc bạo hành nhiều lần.
Theo trình báo, bà N. đột quỵ, nên có thuê người chăm sóc tại nhà tại ở ngõ 190 Lò Đúc. Ngày 10/1, anh C có qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ.
|
Hình ảnh cắt từ video.
Khi kiểm tra camera của gia đình, anh C phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N, giúp việc đã nhiều lần đánh bà.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, tiến hành làm việc với những người liên quan đồng thời đưa bà N đi giám định thương tích.
Hiện, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng quy định của pháp luật.
Sách về Pháp luật
Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...