Công an Hà Nội vào cuộc vụ cụ bà 90 tuổi bị giúp việc bạo hành

Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ việc bà cụ 90 tuổi ở phố Lò Đúc bị giúp việc đánh đập nhiều lần.

Trước đó, vào ngày 12/1, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C về việc mẹ anh là bà N bị nữ giúp việc bạo hành nhiều lần.

Theo trình báo, bà N. đột quỵ, nên có thuê người chăm sóc tại nhà tại ở ngõ 190 Lò Đúc. Ngày 10/1, anh C có qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ.

Hình ảnh cắt từ video.

Khi kiểm tra camera của gia đình, anh C phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N, giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, tiến hành làm việc với những người liên quan đồng thời đưa bà N đi giám định thương tích.

Hiện, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng quy định của pháp luật.