Vợ chồng chia sẻ quan điểm không sinh con, thu hút 8 triệu lượt xem

Một cặp vợ chồng trẻ lên TikTok chia sẻ quan điểm về con cái gây tranh cãi và nhận về hơn 8 triệu lượt xem.

Lilly Anne và chồng Evan hiện đều 21 tuổi, cưới nhau được một thời gian. Mới đây, vào ngày 4/12, cả hai đã đăng tải một đoạn video trên TikTok để tham gia vào xu hướng mới nhất của nền tảng này có tên "We're of course", theo The Independent.

Theo xu hướng này, người dùng TikTok sẽ cùng với người thân, bạn bè như chị em, cặp song sinh, người yêu, vợ, chồng... thay phiên nhau nói về những điều đặc biệt của bản thân hoặc cuộc sống chung của họ.

Trong video đăng tải, Lilly và Evan nói về lối sống mà họ đang theo đuổi "DINKs", viết tắt của cụm từ "Dual Income, No Kids", để chỉ những cặp vợ chồng có thu nhập và không sinh con.

Lilly mở đầu video của mình bằng lời thoại: "Chúng tôi là DINK! Hàng ngày mọi người đều hỏi về việc sinh con của chúng tôi trong tương lai".

Sau đó Evan tiếp lời: "Chúng tôi là DINK! Chúng tôi luôn ra ngoài ăn tối sau giờ làm việc vì không vướng bận gì cả. Chúng tôi không cần phải nhờ gia đình hỗ trợ tài chính hay trông con khi cả hai muốn đi chơi. Và chúng tôi có thể mua tất cả những món đồ ăn mình thích".

Cặp đôi cũng đề cập đến việc có thể tiêu tiền vào bất cứ thứ gì mình muốn và Evan có thể xem mọi trận bóng đá, chơi golf bao lâu tùy thích.

Chỉ sau 2 ngày đăng tải, video đã nhận về hơn 3 triệu lượt xem (tính đến ngày 6/12) với rất nhiều bình luận. Đến ngày 18/12, con số đó đã tăng lên 8 triệu lượt. Đa số cho rằng tất cả những việc cặp vợ chồng trẻ liệt kê ra, họ đều có thể làm được khi có con. Vậy nên không cần phải chọn cuộc sống không sinh con mới có thể làm được điều tương tự.

"Có một đứa con, tôi vẫn có thể làm tất cả những điều này. Tôi cũng có thể đi chơi, du lịch bất cứ nơi đâu mình muốn", một tài khoản bình luận.

"Tại sao, bọn trẻ không cho phép bạn làm những điều này sao? Vợ chồng tôi chắc chắn đang làm rất tốt những việc đó dù chúng tôi có 2 người con", tài khoản khác viết.

Cặp vợ chồng chia sẻ quan điểm không sinh con. Ảnh Mirror.

Đáp lại những bình luận trên, nhiều người kêu gọi Lilly và Evan bỏ qua những lời chỉ trích và hãy cứ làm những gì họ muốn: "Làm đi, hãy sống hết mình, hãy du lịch, đi chơi, làm những điều hai bạn muốn khi không có trẻ con. Hãy sống cuộc sống của bạn cho đến khi bạn sẵn sàng".

Lilly và Evan không phải là những người đầu tiên theo đuổi lối sống DINKs. Rất nhiều người trẻ trong xã hội hiện nay chọn lối sống không sinh con để được tận hưởng cuộc sống theo cách họ muốn.

Jackie Dives - một TikToker có tầm ảnh hưởng cũng thường xuyên đăng tải những video chia sẻ về những khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày và bày tỏ quan điểm không có ý định lập gia đình.

Một số video cô đăng tải nhận về không ít chỉ trích từ người xem. Dives giải thích rằng, bản thân chỉ muốn cho những người phụ nữ đang theo dõi tài khoản của mình thấy được "một cuộc sống không có con cái sẽ như thế nào".

TikToker kể về hoàn cảnh của bản thân. Trước đó, cô từng chia tay người bạn trai 5 năm vì người ấy muốn sinh con còn cô thì không.

"Tuy nhiên, sau khi chia tay, tôi lại không thể hình dung về cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào. Tôi luôn nghĩ về cuộc sống gia đình khi ở bên anh ấy. Chúng tôi có một ngôi nhà, một đứa con, một gia đình hạnh phúc với tất cả tình yêu thương", Dives chia sẻ cảm xúc sau khi chia tay. Dù vậy, nữ TikToker vẫn bảo vệ quan điểm chọn cuộc sống "không lập gia đình" của mình.

Điều cô muốn nói là mỗi người đều có những suy nghĩ và lựa chọn cho riêng mình, miễn sao họ cảm thấy thoải mái với lựa chọn đó. Nhiều người trẻ chọn việc không sinh con và cho đó là điều hạnh phúc, tự do. Nhưng cũng có những người coi gia đình, con cái là tất cả. Khi có con, họ vẫn có thể sắp xếp để sống một cuộc sống "tự do" như những người không sinh con.